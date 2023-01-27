6G Teknolojisi Avrupa’ya Geçti – Uygulamalar Hızlanıyor!

İletişim teknolojileri tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor. Bunun son örneği de yavaş yavaş yaygınlaşan 5G teknolojisi. Ancak uygulanabilirlik açısından bu ilerleme beklenen hızda değil. Neyse ki, bu sorunu çözmek için bazı adımlar atılıyor.

Son olarak 6G Akıllı Şebekeler ve Hizmet Endüstrisi Derneği (6G-IA) ile Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) arasında şebeke çalışmaları konusunda iş birliğini artırmak için bir anlaşma imzalandı.

Avrupa merkezli 6G Akıllı Ağlar ve Hizmetler Endüstrisi Derneği (6G-IA) ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI), 5G ve 6G konusundaki iş birliğini artırmak için bir anlaşma imzaladı.

6G-IA, “5G’nin ötesinde” (B5G) ve 6G araştırmasına odaklanmış. Ön standardizasyon faaliyetleri, politika ve düzenleyici konular, 5G ve 6G frekans kavramları, uluslararası işbirliği ve yeni nesil endüstriyel kullanım durumlarını şekillendirmek için çabalıyor.

6G-IA’nın ana hedefi, 5G, 5G evrimi ve SNS/6G araştırmalarında Avrupa’nın liderliğine katkıda bulunmak. Anlaşmanın bir parçası olarak 6G-IA, ETSI‘nin Araştırma, İnovasyon ve Standartlar Ekosistemi (RISE) grubunun yanı sıra gelişmekte olan teknoloji alanlarını haritalayan ETSI Teknoloji Radarı (ETR) faaliyetlerinde yer alacak.

6G-IA ve ETSI, araştırmalarının 5G ve 6G standartlarının birbiriyle uyumlu olduğundan emin olmak için birlikte çalışıyor. Ayrıca gelecekteki ağları tanımlamaya yardımcı olacak projeler başlatacaklar. Üstelik 6G teknolojisine odaklanan diğer gruplarla da bilgi paylaşacaklar.