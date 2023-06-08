83 tuşlu Lenovo ThinkBook KB Pro mekanik klavye satışa çıktı

Lenovo’nun ThinkBook serisi, bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi iş odaklı birçok ürün sunuyor. Ve şimdi şirket, yeni ThinkBook BK Pro mekanik klavye olan yeni bir aksesuar piyasaya sürdü.

Çinli PC üreticisi, PBT malzemeleri kullanılarak oluşturulmuş 83 tuşlu bir tasarıma sahip. Yeni klavye ayrıca çalışırken değiştirilebilen tuşlarla birlikte geliyor. Hatta 2.4G kablosuz ve Bluetooth bağlantısı dahil olmak üzere iki modda kablosuz bağlantıyı destekliyor.

Bununla birlikte, kullanıcılar bu klavyeyi kablolu modda da kullanabiliyorlar. Kablosuz bağlantı için ThinkBook KB Pro, arka ışık açıkken yaklaşık bir haftalık pil ömrü sunmasını sağlayan 2.400 mAh büyük bir pil takımına sahip.

Bu klavyeyle ilgili en benzersiz yönlerden biri, hiç şüphesiz, çok renkli bir tona sahip yuvarlak tuşlara sahip ilginç tasarımı. Tabanı için gri ve pembe renk seçeneği dahil olmak üzere iki ana modelle satıia çıktığını da belirtelim. Bu arada üründeki tuşlar mavi, sarı, kırmızı ve daha birçok renkte geliyor.

Yeni Lenovo ThinkBook KB Pro mekanik klavye, 9 Haziran 2023’te ön siparişlere çıkacak ve yaklaşık 98 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 10W şarj desteği, 725 gram ağırlık ve 310 x 143 x 19.8mm boyutları dikkat çeken diğer özellikler arasında.