Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri A101 Ekstra iPhone 14, M3 Max Macbook Pro, Galaxy S23 Satıyor – 16 Ağustos Teknoloji Haberleri A101 Ekstra iPhone 14, M3 Max Macbook Pro, Galaxy S23 Satıyor – 16 Ağustos Emine Emre 9 Görüntüleme

A101’in online marketi A101 Ekstra iPhone 14, M3 Max Macbook Pro, Galaxy S23 gibi üst segment cihazlar satıyor. Pek çok ünlü markanın ürünlerini piyasadan daha uygun fiyata kullanıcıya sunan A101 Ekstra’da bu hafta Apple’ın ve Samsung’un en çok tercih edilen bazı cihazları yer alıyor. A101 Ekstra 15 Ağustos katalogunda yer alan öne çıkan cihazların özellikleri ve fiyatları içeriğimizde.

A101 Ekstra iPhone 14, M3 Max Macbook Pro, Galaxy S23 Satıyor – 16 Ağustos

A101 Ekstra 15 Ağustos’tan itibaren geçerli olan yeni katalogunu yayınladı. Her hafta müşterilerine yeni ürünler sunan A101 bu hafta, en çok tercih edilen Macbook, iPhone ve Samsug telefon modellerini satışa sundu. A101’in online alışveriş platformu A101 Ekstra’da iPhone 14 256 GB, Apple M3 Max Macbook Pro, M2 MacBook Air ve Samsung Galaxy S23 128 GB satışa çıkmış durumda.

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Üst segment ürünleri piyasanın altında fiyatlara sunmaya çalışan A101 Ekstra’da iPhone 14 256 GB yaklaşık 47 bin TL’den satılmakta. Apple M3 Max Macbook Pro fiyatı yaklaşık 130 bin TL, M2 MacBook Air fiyatı ise yaklaşık 54 bin TL sevilerinden sunulmakta. Bunların yanı sıra Samsung Galaxy S23 128 GB telefonu ise 28.400 TL seviyelerinden satışa çıkmış durumda.

Bahse konu Apple ve Samsung cihazlarının yanı sıra Realme C55, Apple Watch SE akıllı saat, Philips dikey süpürge, kahve makinesi gibi pek çok cihaz da A101 Ekstra’da satışa sunulmuş durumda. A101 Ekstra 15 Ağustos katalogu kapsamında öne çıkan bazı Apple ve Samsung cihazların özelliklerini listeleyelim….

iPhone 14 256 GB Özellikleri

iPhone 14 256 GB özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Ekran Boyutu: 6.1 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI

İşlemci: Apple A15 Bionic

Bellek: 6 GB RAM

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 12 MP + 12 MP

Video Kaydı: 4K / 1080p

Ön Kamera: 12 MP

Hücresel: 5G / 4G

Wi-Fi: Wi-Fi 6E

Bluetooth: 5.3

Suya Dayanıklılık: IP68

Batarya Kapasitesi: 3279 mAh

Yazılım: iOS 16

Samsung Galaxy S23 128 GB Özellikleri

Samsung Galaxy S23 128 GB özelliklerini aşağıdaki gibi kısaca özetleyebiliriz: