A101’in online marketi A101 Ekstra iPhone 14, M3 Max Macbook Pro, Galaxy S23 gibi üst segment cihazlar satıyor. Pek çok ünlü markanın ürünlerini piyasadan daha uygun fiyata kullanıcıya sunan A101 Ekstra’da bu hafta Apple’ın ve Samsung’un en çok tercih edilen bazı cihazları yer alıyor. A101 Ekstra 15 Ağustos katalogunda yer alan öne çıkan cihazların özellikleri ve fiyatları içeriğimizde.
A101 Ekstra iPhone 14, M3 Max Macbook Pro, Galaxy S23 Satıyor – 16 Ağustos
A101 Ekstra 15 Ağustos’tan itibaren geçerli olan yeni katalogunu yayınladı. Her hafta müşterilerine yeni ürünler sunan A101 bu hafta, en çok tercih edilen Macbook, iPhone ve Samsug telefon modellerini satışa sundu. A101’in online alışveriş platformu A101 Ekstra’da iPhone 14 256 GB, Apple M3 Max Macbook Pro, M2 MacBook Air ve Samsung Galaxy S23 128 GB satışa çıkmış durumda.
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Üst segment ürünleri piyasanın altında fiyatlara sunmaya çalışan A101 Ekstra’da iPhone 14 256 GB yaklaşık 47 bin TL’den satılmakta. Apple M3 Max Macbook Pro fiyatı yaklaşık 130 bin TL, M2 MacBook Air fiyatı ise yaklaşık 54 bin TL sevilerinden sunulmakta. Bunların yanı sıra Samsung Galaxy S23 128 GB telefonu ise 28.400 TL seviyelerinden satışa çıkmış durumda.
Bahse konu Apple ve Samsung cihazlarının yanı sıra Realme C55, Apple Watch SE akıllı saat, Philips dikey süpürge, kahve makinesi gibi pek çok cihaz da A101 Ekstra’da satışa sunulmuş durumda. A101 Ekstra 15 Ağustos katalogu kapsamında öne çıkan bazı Apple ve Samsung cihazların özelliklerini listeleyelim….
iPhone 14 256 GB Özellikleri
iPhone 14 256 GB özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir:
- Ekran Boyutu: 6.1 inç
- Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1170 x 2532 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 460 PPI
- İşlemci: Apple A15 Bionic
- Bellek: 6 GB RAM
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 12 MP + 12 MP
- Video Kaydı: 4K / 1080p
- Ön Kamera: 12 MP
- Hücresel: 5G / 4G
- Wi-Fi: Wi-Fi 6E
- Bluetooth: 5.3
- Suya Dayanıklılık: IP68
- Batarya Kapasitesi: 3279 mAh
- Yazılım: iOS 16
Samsung Galaxy S23 128 GB Özellikleri
Samsung Galaxy S23 128 GB özelliklerini aşağıdaki gibi kısaca özetleyebiliriz:
- Ekran Boyutu: 6,1 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 422 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass Victus 2
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 8K 24/30 FPS, 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/240 FPS, 720p 960 FPS
- Ön Kamera: 12 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30 FPS
- Hücresel: 5G / 4G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 3900 mAh
- Kablolu Şarj: 25W
- Kablosuz Şarj: 10W
- Yazılım: Android 13, One UI 5.1