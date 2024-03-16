A101 iPhone 12 Getiriyor! iPhone 12 A101 Fiyatı!

A101 internete özel mağazası A101 Ekstra, bazı dönemlerde dünyaca ünlü ve popüler markaların ürünlerini getiriyor. Bu hafta da yine ilginizi çekecek ürünler var. İnternete özel mağazasında A101 iPhone 12 getiriyor. Bununla birlikte Samsung Galaxy A54, Apple Watch Series 8, Xiaomi Smart Band 7 Pro gibi cihazlar da online’a özel satışa sunuluyor. İşte detaylar…

A101 iPhone 12 Getiriyor!

Her hafta satışa sunduğu teknolojik ürünlerle müşterilerine, piyasadan daha uygun fiyatla teknolojik cihazları sunmayı amaçlayan A101, yeni haftada pek çok kişinin satın almak için indirim kovaladığı ürünleri getiriyor. Bu kapsamda internete özel mağazasında akıllı telefondan akıllı saate ve bluetooth kulaklığa kadar pek çok ürün sunuyor.

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A101 online mağazada bu hafta (14 Mart ile başlayan hafta) iPhone 12, Apple Watch Series 8, Samsung Galaxy A54, Xiaomi Flipbuds Pro, Xiaomi Smart Band 7 Pro, realme 9i cihazları bulunuyor. Peki söz konusu cihazların A101 online fiyatları ne kadar, bakalım…

iPhone 12 A101 Fiyatı Ne Kadar?

A101 14 Mart ile başlayan haftanın aktüel ürünler katalogunda yer alan teknolojik cihazların bazı özelliklerine ve fiyatlarına değinelim…

– İnternete özel kampanya kapsamında A101 iPhone 12 256 GB fiyatı yaklaşık 29.500 TL kadar. Cihazınekran büyüklüğü 6,1 inç; kamera kısmında 12 Megapiksel + 12 Megapiksel iki sensör bulunuyor. Bataryası ise 2815 mAh büyüklüğünde.

– Samsung Galaxy S54 A101 fiyatı ise yaklaşık 15.300 TL seviyesinde. 6,4 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan cihaz 5000 mAh’lık bataryasıyla ön plana çıkıyor. 128 GB depolama alanı bulunan Samsung A54, 50 MP’lik kameraya sahip.

– A101’de satışa çıkan Realme 9i modeli ise yaklaşık 6000 TL gibi bir fiyatla müşterilere sunuluyor. 4 GB RAM’i bulunan cihaz 128 GB depolama alanı, 50 Meagpiksel kamera ve 5000 mAh bataryaya sahip.

– A101 Ekstra’da satışa sunulan bir diğer ilgi çekici cihaz ise Apple Watch Series 8. Bahse konu Apple akıllı saat A101 fiyatı yaklaşık 22 bin TL kadar.

– A101 internete özel teknolojik ürünler kapsamında Xiaomi Smart Band 7 Pro yaklaşık 1500 TL’den satışa sunulurken Xiaomi Flipbuds Pro ise 1800 TL civarından satılıyor.