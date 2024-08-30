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A101 online marketi A101 Ekstra, her hafta yeni aktüel ürünleri müşterilerine sunuyor. En beğenilen, popüler ürünleri piyasadan daha düşük fiyatlarla müşterilerine sunmayı amaçlayan A101’de bu hafta yepyeni bir ürün satışa sunuluyor. A101 Nintendo Switch OLED oyun konsolu satıyor. Bununla birlikte Ekstra katalogunda PS5 Slim, TCL akıllı çocuk saati de bulunuyor. A101 30 Ağustos aktüel ürünler katalogu hakkında detaylar içeriğimizde…

A101 Nintendo Switch OLED Oyun Konsolu Satıyor – 30 Ağustos

Türkiye’nin en geniş ağına sahip olan market zinciri A101’in online alışveriş platformu A101 Ekstra, her hafta farklı markaların en popüler ürünlerini müşterilerine piyasanın altında olan fiyatlarla sunmaya çalışıyor. Bu kapsamda 30 Ağustos A101 Ekstra aktüel ürünler katalogunda Nintendo Switch OLED, PS5 Slim oyun konsolu gibi cihazların bulunduğunu söyleyebiliriz.

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A101 30 Ağustos katalogunda piyasada büyük ilgi gören Nintendo Switch OLED oyun konsolu, PlayStation 5 Slim konsol ve bir kolu, Asus’un 8 GB’lık ve 16 GB’lık RAM’lere sahip olan iki bilgisayarı, Phlips oyuncu monitörü, Samsung akıllı monitör iPhone 15 Pro 256 GB, iPhone 13 256 GB, gibi cihazlar yer alıyor. Bu kapsamda iPhone 15 Pro 256 GB modeli yaklaşık 72.900 TL, iPhone 13 ise yaklaşık 43 bin TL’den A101 Ekstra’da satılmakta.

A101 online alışveriş sitesinde Nintendo Switch OLED oyun konsolu yaklaşık 12400 TL seviyesinden, 1 TB kapasiteye sahip PlayStation 5 Slim (bir kol ile) yaklaşık 20500 TL seviyesinden satışa sunulmuş durumda. Bunların yanı sıra Philips 24 inç büyüklüğünde oyuncu monitörü yaklaşık 5 bin TL, Samsung 43 inç akıllı monitörü fiyatı ise yaklaşık 9500 TL seviyesinde.

Nintendo Switch OLED Oyun Konsolu Özellikleri

Nintendo Switch OLED taşınabilir oyun konsolu özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir: