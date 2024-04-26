A101 Samsung Galaxy S24 Satıyor, İşte Fiyatı!

A101’in internet mağazası A101 Ekstra satışa çıkardığı ürünlerle müşterilerini oldukça şaşırtıyor. Aktüel ürünler kapsamında oldukça pahalı marka ürünlere de zaman zaman yer veren market teknolojik cihaz bakımından da ürün çeşitliliğini artırmaya ve üst segment cihazları piyasadan daha uygun fiyata müşterilerine sunmaya çalışıyor. 25 Nisan aktüel ürünler kapsamında ise A101 Samsung Galaxy S24 satıyor, işte detaylar…

A101 Samsung Galaxy S24 ve iPhone 14 Satıyor

A101 internet mağazası 25 Nisan aktüel ürünler kapsamında popüler üst segment cihazlara yer verdi. A101 online mağazada Samsung Galaxy S24 (256 GB), Galaxy S22, iPhone 14 gibi telefonlar yer alıyor. A101 Ekstra 25 Nisan katalogunda Galaxy S24 fiyatı yaklaşık 36.700 TL’den satışta. Amiral gemisi Galaxy S24 satın almayı düşünenler için avantajlı bir fiyat olduğu söylenebilir.

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S24’ün yanı sıra yine Samsung’un üst segment telefonlarından Galaxy S22 de A101’de satışta ve fiyatı ise 21 bin TL seviyesinde. Galaxy S22’nin depolama alanı ise 128 GB. iPhone kullanmak isteyenler içinse iPhone’un 14 modeli A101 internet mağazasında yerini almış durumda. iPhone 14 (256 GB) A101 fiyatı ise 47 bin TL seviyesinde.

Üst segment cihazların haricinde giriş seviye bir cihaz arayışı olanlar içinse A101 Estra’da Samsung Galaxy A04 modeli 5700 TL gibi bir fiyatla sunulmakta. Galaxy A04’ün 4 GB RAM’e sahip olduğunu da ekleyelim. A101 online mağazada yeni satışa sunulan ürünlerden biri de Apple’ın şarj adaptörü. Apple 35 W şarj adaptörü fiyatı ise yaklaşık 1900 TL seviyesinde.

iPhone marka telefonları satın alırken bilindiği üzere şarj aleti kutu içerisinde bulunmuyor, ekstra satın alınması gerekiyor. Apple’ın şarj aleti de teknoloji marketlerinde her zaman bulunmayabiliyor. Bu bakımdan A101’in Apple şarj aletini satışa sunması iPhone kullanıcıları için oldukça avantajlı olmuş denilebilir.

Samsung Galaxy S24 Özellikleri Nasıl?

Samsung’un amiral gemisi telefonunu satışa çıkaran ilk market A101 oldu. Peki Galaxy S24 özellikleri nasıl, bakalım…