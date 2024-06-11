Her hafta açıkladığı bültenleri ile A101, müşterilerine uygun fiyatlı onlarca ürün sunuyor. Bu ürünler arasında gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri olduğu gibi; daha büyük boyutlu ürünler de yer alabiliyor. 2024 yılı ortasında, A101’den müşterilerine cazip elektronik aletler içeren yeni bir “aldın aldın” kataloğu yayımlandı. 13 Haziran 2024 itibariyle A101 marketlerde satışa sunulacak olan ürünleri içeren ilgili kataloğa göre A101 ucuz akıllı telefon, tablet ve akıllı saat getiriyor! Detaylara Cepkolik takipçileri ile birlikte göz atalım…

A101 Ucuz Akıllı Telefon, Tablet ve Akıllı Saat Getiriyor!

A101 tarafından, 13 Haziran Perşembe gününden itibaren satışa sunulacak onlarca cazip fiyatlı üründen, özellikle 3’üne içeriğimizde dikkat çekeceğiz. Bunlar; akıllı telefon, tablet ve akıllı saat olacak. Ürünlerin özellikleri ve fiyatları şu şekilde:

A101 Wiko T60 Akıllı Telefon Özellikleri ve Fiyatı

5999 TL’ye satılacak olan Wiko T60’ın özelliklerine geçmeden önce, kullanıcılarından en fazla gelen soru olan Wiko hangi ülkeye ait sualine yanıt verelim. Çinli cep telefonu üreticisi Tinno Mobile’a ait olan bir Fransız şirketi konumundaki Wiko’nun genel merkezi ise İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunuyor. Wiko T60 özelliklerine geçecek olursak:

Dahili Hafıza: 256 GB

RAM Kapasitesi: 8 GB

Ekran Boyutu: 6.58 inç

Batarya Kapasitesi: 5200 mAh

Çıkış Yılı: 2023

Ekran Çözünürlüğü: 1080×2408 px

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Dayanıklılığı: Corning Gorilla Glass

Arka Kamera Sayısı: 3 Kameralı

Arka Kamera: 48 MP

İkinci Arka Kamera: 2 MP

Üçüncü Arka Kamera: 0.3 MP

Ön Kamera: 24 MP

Ön Kamera Video Çözünürlüğü: Full HD

Ön Kamera Video FPS Değeri: 30 FPS

İşletim Sistemi: Android

İşlemci (CPU): Cortex A73

İşlemci Hızı: 2.0 GHz

Çekirdek Sayısı: 8

Boyutlar: 165.8×75.8×9.8 mm

Ağırlık: 218 GR

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A101 Vestel V Tab Z1 A Özellikleri ve Fiyatı

A101’in bu hafta satacağı bir diğer popüler ürün ise “tablet” olacak. 3299 liradan satılacak tabletin özellikleri şu şekildedir:

800 x 1280 ekran çözünürlüğü

4 GB bellek kapasitesi

Android işletim sistemi

2 MP ön kamera, 5 MP arka kamera

5000 mAh pil gücü

Bluetooth 5.0

10.1″ IPS ekran

64 GB dahili hafıza

Type-C USB girişi

A101, akıllı telefon ve tabletin yanı sıra; Piranha marka akıllı saat ve bluetooth çocuk kulaklığı da satacak. 13 Haziran itibariyle satılacak ürünlerden Piranha akıllı saat 379 liradan ve bluetooth çocuk kulaklığı da 239 liradan satışa sunulacak.