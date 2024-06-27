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2024’ün son aylarında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16’lar Apple tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Çıkışından önce sızıntılarla gündemden düşmeyen iPhone 16 serisinde A18 çiplerinin kullanılacağı belirtilmekte. M4 çiplerinden bile daha güçlü A18 çipi ile gelecek olan iPhone 16 serisi gücüyle herkesi şaşırtacak. İşte detaylar…

A18 Çipi ile Gelecek Olan iPhone 16 Serisi Gücüyle Herkesi Şaşırtacak

Apple’ın en yeni çipi olan M4’ten daha güçlü olduğu söylenen A18 çipleri, Apple’ın şimdiye dek en iyi NPU’ya sahip olabilir. Bu sayede de iPhone 16 modellerinin A18 ile A18 Pro çipleriyle muhteşem bir yapay zeka performansı gösterebilir.

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Mapple Gold’dan gelen sızıntılara göre iPad Pro 2024’te kullanılan M4 çipinin 38 TOPS (Trilyon İşlem/Saniye) gücünde olduğu ve yeni A18 çiplerinin bu gücü aşacağı belirtmekte. Hali hazırda M4 çipleri markanın en iyi NPU’larını barındıran çipler olarak biliniyor. Bununla birlikte, kısa zaman evvel duyurulan Apple Intelligence özelliklerinin iPhone 16 modellerinde en iyi şekilde performans göstereceği söylenmişti ancak bahse konu NPU’nun hangi iPhone 16 modelinde kullanılacağı henüz kesin olarak bilinmiyor.

NPU birimi gücünün Apple Intelligence yapay zekasını çalıştırıp çalıştıramamasının önemli bir ölçüt olduğu belirtilmekte. Hali hazırda bahse konu özelliği kullanabilen telefonlar yalnızca iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max. Yani bu özelliğin iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde bulunacağı kesin ancak iPhone 16 ve iPhone 16 Plus’ta bulunacak mı bilinmiyor.

A18 Çipi Yapay Zekada Büyük Fark Yaratacak

Sızıntının kaynağı Mapple Gold, A18 Pro’dan değil de A18’den bahsetmekte. Buradan aslında iPhone 16 serisinin tamamında muhteşem güçlü NPU’nun bulunacağı anlaşılabilir. Yani standart iPhone 16 ve 16 Plus telefonları da RAM yükseltmesine uygun olabilir. Apple Intelligence yapay zekasının çalışabilmesi için gerekli olan min RAM büyüklüğü 8 GB olduğuna göre iPhone 16’lar da buna uygun olarak gelecek gibi görünüyor.

iPhone 16’ların güç bakımından arşa çıkmasındaki bir neden de yeni A18 çiplerinin üretim süreci olarak karşımıza çıkıyor. Markanın A18 çipleri N3E üretim sürecinde yani TSMC’nin ikinci nesil 3 nm üretim sürecinden çıkmakta. Hali hazırda kullanılan A17 Pro çipleri ise NB üretim sürecinden yani TSMC’nin birinci nesil 3 nm sürecinden geçmekte. Bu sayede de iPhone 16 modelleri gücüyle büyük fark yaratacak.