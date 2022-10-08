AB, 2024’ün sonuna kadar iPhone’u USB-C’ye geçirecek yasayı onayladı

Yönerge olarak bilinen teklif, ürünlerini Avrupa’da satan tüm tüketici elektroniği üreticilerini çok çeşitli cihazların bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmasını sağlamaya zorluyor. Bu “ortak bağlantı noktası” dünyada bir ilk olacak ve birçok aygıtında USB-C yerine Lightning konektörünü yaygın olarak kullandığından özellikle Apple‘ı etkileyecek. Milletvekilleri, hareketin elektronik israfı azaltacağını, ürün sürdürülebilirliğini ele alacağını ve farklı cihazları daha uygun hale getireceğini iddia ediyor.

Yönerge 602 lehte, 13 aleyhte oy ve sekiz çekimser oy aldı. Avrupa Parlamentosu tarafından bugün erken saatlerde yayınlanan bir basın açıklamasında şunlar belirtilmektedir:

“2024’ün sonuna kadar AB’de satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameralar bir USB Type-C şarj portu ile donatılmak zorunda kalacak. 2026 baharından itibaren yükümlülük dizüstü bilgisayarları da kapsayacak. Salı günü genel kurul tarafından 602 lehte, 13 aleyhte ve 8 çekimser oyla kabul edilen yeni yasa, AB’nin e-atığı azaltma ve tüketicileri daha sürdürülebilir seçimler yapmaya teşvik etme çabasının bir parçası.

Yeni kurallara göre, tüketiciler her yeni cihaz satın aldıklarında farklı bir şarj cihazına ihtiyaç duymayacaklar, çünkü tüm küçük ve orta ölçekli taşınabilir elektronik cihazlar için tek bir şarj cihazı kullanabilecekler.

Üreticisi ne olursa olsun, tüm yeni cep telefonları, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar ve kulaklıklar, avuçiçi video oyun konsolları ve taşınabilir hoparlörler, e-okuyucular, klavyeler, fareler, taşınabilir navigasyon sistemleri, kablolu bir kablo ile şarj edilebilen kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar, çalışır durumda. 100 Watt’a kadar güç dağıtımı ile bir USB Type-C bağlantı noktası ile donatılması gerekecek.

Hızlı şarjı destekleyen tüm cihazlar artık aynı şarj hızına sahip olacak ve kullanıcıların cihazlarını uyumlu herhangi bir şarj cihazıyla aynı hızda şarj etmelerine olanak tanıyacak.”

Akıllı saatler, sağlık takip cihazları ve bazı spor malzemeleri gibi USB-C bağlantı noktası sunamayacak kadar küçük cihazlar için muafiyetler geçerli olacak, ancak mevzuatın zaman içinde diğer cihazlara genişletilmesi bekleniyor. Şirketler ayrıca, özel etiketlerin tüketicileri satın aldıkları cihazların şarj özellikleri hakkında net bir şekilde bilgilendirmesini sağlamalıdır.

Ayrıca AB, teknoloji zaman içinde geliştikçe kablosuz şarj çözümlerinin birlikte çalışabilir olmasını sağlamaya çalışıyor. Yönerge, Avrupa Komisyonu’na 2024’ün sonuna kadar şirketleri özel kablosuz şarj çözümlerini daha açık hale getirmeye ve birlikte çalışabilirlik standartlarını karşılamaya zorlayan yetkilendirilmiş eylemler geliştirme yetkisi vererek, tüketicilerin parçalanmayı önlerken ve israfı azaltırken tescilli şarj çözümlerine kilitlenmekten kaçınmasına yardımcı olur. Qi kablosuz şarj standardını temel aldığından, bunun Apple’ın “iPhone” ve AirPod’lar için MagSafe şarj sistemini içerip içermediği belli değil.

Şimdi, Avrupa Konseyi’nin direktifin AB Resmi Gazetesinde yayınlanabilmesi için onaylaması gerekiyor. AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek ve 24 ay sonra gereksinimleri yeni cihazlara uygulanmaya başlayacak. Başvuru tarihinden önce satışa çıkan ürünler muaf tutulacak ve bu tarihten sonra satışına devam edilebilecek.

2018 yılında Avrupa Komisyonu bu konuda nihai bir karara varmaya çalıştı ancak yasalaşmadı. O sırada Apple, endüstride ortak bir şarj portunu zorlamanın yeniliği boğacağı ve tüketiciler yeni kablolara geçmek zorunda kalacağı için elektronik atık yaratacağı konusunda uyardı.

AB’nin çabaları, Avrupa Komisyonu’nun direktifin yenilenmiş bir versiyonuna öncülük etmesiyle geçen yıl yeniden başladı. Nisan ayında, İç Pazar ve Tüketiciyi Koruma Komitesi, 43 lehte ve sadece iki aleyhte oyla yönergeyi desteklemek için oy kullandı. Haziran ayında, AB’nin İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komitesi, direktifi Avrupa Parlamentosu’na sunmak için bir anlaşmaya vardı.

Hem Apple analisti Ming-Chi Kuo hem de Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın Lightning bağlantı noktası yerine USB-C bağlantı noktasına sahip bir “iPhone” sürümünü test ettiğini söyledi. Kuo, Apple’ın daha sonraki bir tarihte AirPod’ları ve diğer aksesuarları değiştirmeden önce 2023’ün iPhone 15’inden başlayarak ‘iPhone’u USB-C’ye geçirebileceğine inanıyor. Bu zamanlama, Apple’ın AB direktifinin yürürlüğe girmesinden önce etkilenen cihazlarının çoğunu USB-C’ye geçirmesine izin verecek.