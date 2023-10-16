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ABD, Çin’e yapay zeka çip ihracatına yeni yaptırımlar uygulamayı düşünüyor

ABD'li bir yetkili, Biden yönetiminin daha fazla yapay zeka çipi ihracatını engellemeye yönelik yaklaşmakta olan eylemlerinin bir parçası olarak ABD'nin, Amerikalı çip üreticilerinin Çin'e hükümet kısıtlamalarını aşan yarı iletkenler satmasını engellemek için adımlar atacağını söyledi.

Selin Polat

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ABD, Çin'e yapay zeka çip ihracatına yeni yaptırımlar uygulamayı düşünüyor

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Huawei geçtiğimiz günlerde Kirin 9000s çipinden güç alan Mate 60 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürerek ses getirdi. Bu cihazların, ABD’nin mevcut yaptırımlarına rağmen Çin’de üretilen 5G özellikli yonga setlerine sahip olması dikkat çekiciydi. Bu durum, özellikle de Huawei’nin mevcut yaptırımlar kapsamında erişememesi gereken SK Hynix RAM gibi bileşenlere eriştiği ortaya çıktığında endişelere yol açmıştı. Reuters’in yakın tarihli bir raporu, Biden yönetiminin Çin’e daha önce kara listeye alınmamış çip ihracatını kısıtlamak için yeni bir yaptırım turu tasarladığını gösteriyor.

Habere göre, yaklaşan yaptırımların öncelikli odak noktası yapay zeka çipleri olacak. ABD bu yeni kısıtlamaları, Çin’e ihracatlarını önlemek için daha geniş bir YZ çip yelpazesini hedef alan teknik parametrelere dayalı olarak uygulamayı planlıyor.

Yeni kısıtlamaların tüketici elektroniği cihazlarına yönelik çipler için geçerli olmayacağını belirtmek gerekir. Bununla birlikte, ABD merkezli yarı iletken üreticilerinin, Çinli şirketlerden en güçlü ürünleri için siparişleri doldururken ABD Ticaret Bakanlığı’nı bilgilendirmeleri gerekecek. Bakanlık daha sonra bu çiplerin ihracatının ulusal güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmayacağını belirlemek üzere her bir vakayı değerlendirecek.

ABD ayrıca çip ihracatı için yeni bir “performans yoğunluğu parametresi” oluşturmaya çalışıyor. Bu parametre, gelecekte Çin’e çip ihracatının kısıtlamaları aşmasına izin verebilecek geçici çözümleri önlemeyi amaçlıyor.

Önerilen bu yaptırımlar, özellikle ABD-Çin ticaret ve teknoloji ilişkileri bağlamında, ulusal güvenlik endişelerini gidermek ve hassas teknolojilerin yanlış ellere geçmesini önlemek için devam eden çabaların bir parçasını temsil ediyor.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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