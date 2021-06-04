Bilindiği üzere ABD, ilk olarak Çin’li Huawei şirketini Çin ordusuna çalışıyor gerekçesiyle kendi ülkesinde yasaklamıştı. Ayrıca Google’da kendi ürünlerini artık Huawei cihazlarına sunmamaya başladı. Tabi Huawei bu durumu kendi geliştirdiği işletim sistemi ve uygulama marketi sayesinde bir nebze olsa da kendi lehine çevirdi.

Ancak bugün alınan yeni bir karar ile ABD hükümeti Huawei dahil olmak üzere 58 Çin merkezli özel şirkete yatırım yasağı getirdi. Tabi bu kararın en temel sebebi ABD ve Çin arasında devam eden jeopolitik hesaplaşma oluyor. 2 Ağustostan itibaren yürürlüğe girecek olan bu yeni karar ile birçok Çin‘li şirketin hisse değerlerinin düştüğü ve bu durumu nasıl kendi lehine çevirecekleri konuşuluyor.

Yayımlanan listede Huawei‘nin alt markası olarak çalışan çip üreticisi SMIC ve telekom operatörü China Mobile’da yer alıyor. Bununla birlikte video gözetim şirketi Hikvision‘da bu şirketler arasında bulunuyor. Hükümet bu yasağı daha çok Çin‘li savunma şirketlerine yapıyor. Ayrıca yapılan diğer bir açıklamada ilerleyen günlerde daha fazla Çin‘li şirketin bu listeye gireceği söyleniyor.

Yeni Başkan Biden, bir önceki Başkan Trump gibi Çin‘in savunmasına karşı yaptırımları sert bir şekilde devam ettiriyor. Yeni karar ile ABD’li yatırım şirketlerinin yasaklanan bu Çin‘li şirketlerden bir yıllık süre boyunca fonlarını elden çıkarmalarına izin veriliyor. Şuan için listede TikTok, WeChat gibi şirketler yer almıyor ancak ilerleyen günlerde yeni yasaklanan şirketlerin hangileri olacağını göreceğiz.