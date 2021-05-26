ABD, Xiaomi’yi Resmi Olarak Kara Listeden Çıkardı!

Bu yılın Ocak aylarında ABD tarafından “Komünist Çin Askeri Şirketi” ünvanıyla ticaret kısmında kara listeye alınan Xiaomi, bugün itibariyle bu ünvandan kurtulmuş durumda. Trump döneminde alınan bu karar ile birlikte Xiaomi şirketi satışlarında bir düşüş yaşamış olsa da bugün kaderinin Huawei gibi olmadığı belli olmuş oldu. Trump‘ın döneminde şirket Çin’in askeri bölümüne destek verdiği ve onlar için yeni teknolojiler ürettiği gündemiyle karar listeye alınmıştı.

Bugün bu ünvandan kurtulan şirketin sözcüsü “Xiaomi, küresel kullanıcılarının, ortaklarının, çalışanlarının ve hissedarlarının güveni ve desteği için minnettar” olduğunu dile getirdi. Ayrıca Xiaomi‘nin şeffaf, halka açık, bağımsız olarak işletilen ve yönetilen bir şirket olduğunu da ifadelerinde yer verdi.

Columbia Bölge Mahkemesi‘nin vermiş olduğu kararla ünvanı düşürülen Xiaomi‘nin ABD pazarında da kullanıcılara ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceği kesin olarak belirtilmiş oldu. Bazı analistler Trump‘ın özellikle böyle bir karar almaya gittiğini ve son günlerinde bunu bilerek yaptığını dile getiriyor. Ancak Xiaomi o günlerde boş durmadı ve Mart ayında bir dava açarak ihtiyatlı bir tedbir aldı.

Bu ayın başlarında ise hem ABD hem de Xiaomi, yavaş yavaş aralarındaki gerginliği bitirerek bugün itibariyle yasal olarak kesin bir anlaşmaya varmış oldu. Şuan için Xiaomi tarafında sevinçle karşılanan haber ile şirket yolunan kaldığı yerden devam edecek. Bu durum Huawei için ise hala kararlı bir şekilde devam ediyor. ABD’nin Huawei amborgosunu kaldırıp kaldırmayacağı ise henüz bilinmiyor.