ABD’nin Huawei’yi Boykot Planına Çin’den Sert Tepki Geldi!

Biden yönetimi şimdi Huawei’ye daha fazla yaptırım eklemeyi planladığından, ABD -Çin Teknoloji savaşı kızışıyor.

Çin’in teknolojik ilerlemesini engellemek amacıyla ABD, yarı iletken ihracatına çeşitli yaptırımlar ekledi ve ayrıca Japonya ve Hollanda gibi müttefiklerine, şirketlerinin Çin’e yarı iletken teknolojisi ihraç etmesini durdurmaları için baskı yaptı.

Şimdi Washington, Çinli teknoloji şirketi Huawei’ye daha fazla ihracat kısıtlaması getirecek. ABD, şirketi boykot ederek Huawei’yi tamamen devre dışı bırakmayı planlıyor.

Çin, Huawei’ye yönelik son yaptırım haberlerine sert tepki gösterdi. Çin dışişleri bakanlığı yetkilisi Mao Ning, Çin’in bu haberden derin endişe duyduğunu belirtti.

Ayrıca, hükümetin ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ABD’nin ulusal güvenlik kavramını genelleştirmesine, devlet gücünün kötüye kullanılmasına ve Çinli şirketlerin makul olmayan bir şekilde bastırılmasına kesin olarak karşı çıktığını da sözlerine ekledi.

Bu Huawei İçin İlk Değil!

Huawei bu tür yaptırımlarla ilk kez karşılaşmıyor. 2018’de ABD hükümeti, ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Huawei ve ZTE yapımı cihazların kullanımını yasakladı.

2019’da hükümet, Asya Teknoloji devinin ABD vatandaşlarının önemli ve hassas verilerini Pekin ve İran’a sağladığını söyleyerek tüm ABD şirketlerinin Huawei ile iş yapmasını kısıtladı.

2020’de ABD, Huawei’ye yarı iletkenler, ilgili ekipman, teknolojik bilgi birikimi ve personel satışına genel bir yasak getirdi.

Huawei, dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerliyordu ve 2020’de dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olmak için Samsung ve Apple‘ı çoktan devralmıştı. Ancak ABD yaptırımları, şirketin teknolojik ilerlemesini ve finansal projeksiyonlarını etkiledi.

Halihazırda ABD-Çin ilişkileri, ABD’nin Çin’e uyguladığı yarı iletken yasağı ve teknolojik yaptırımlarla gergin. Biden yönetimi, Asya devinin özellikle yapay zeka ve fütüristik teknoloji alanındaki teknolojik ilerlemesinden endişe duyuyor ve ilerlemesini yavaşlatmak için Çin’e teknoloji ihracatına yaptırımlar uyguluyor.

Çin, Huawei’ye yönelik ek yaptırımların uluslararası ekonomik ve ticari kuralların açık bir ihlali olduğunu açıkça belirtti. Çin hükümeti, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını sıkı bir şekilde koruyacağına söz verdi.