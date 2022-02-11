Acer Aspire 3 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tayvanlı bilgisayar üreticisi Acer, Acer Aspire 3 adlı yeni bir dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Çeşitli özelliklerle gelen bilgisayar, sağlam bir deneyim vaat ediyor. O halde daha fazla gecikmeden, özelliklerine bir göz atalım.

Acer Aspire 3

Acer Aspire 3, 16:9 en boy oranı sunan 15,6 inç full HD TFT LCD ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar nispeten ince dikey çerçevelerle birlikte geliyor. Bu arada cihaz 720 HD web kamerası taşıyor.

Acer Aspire 3, Intel’in 11. nesil işlemcisine sahip. Ayrıca üç farklı modelle geliyor. Temel model bir Intel i3 1155G7 işlemci tarafından destekleniyor ve Intel UHD grafikleriyle geliyor. Ayrıca, Intel Xe GPU seçeneğiyle veya ayrı bir Nvidia GeForce MX350 GPU ile satın alınabilen bir Intel i5 işlemci de vaat ediyor.

Temel i3 modeli 4 GB DDR4 RAM ve 256 GB depolama ile gelirken i5 modelleri; depolama için 128 GB SSD ve 1 TB HDD ile birleştirilmiş 8 GB DDR4 RAM ile geliyor. Üç modelin tümü, Windows 11 işletim sistemine sahip.

Bilgisayarlar, Acer’ın tek bir şarjla; 9 saate kadar dayanabileceğini iddia ettiği 36.7 Whr’lık bir pil taşıyor. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca şarj için 45W adaptörle birlikte geliyor.

Dizüstü bilgisayarlarda sunulan bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi, Bluetooth 5; tek bir HDMI bağlantı noktası, çift USB 3.2 Tip-A bağlantı noktası; bir USB 2.0 bağlantı noktası, bir RJ45 Ethernet konektörü ve bir 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Ayrıca dahili çift hoparlör ve mikrofona da sahip. Bilgisayarın fiyatı 664 dolardan başlıyor.