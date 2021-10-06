Acer Nitro 5 (17.3 İnç) Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Acer, Nitro 5 serisi altında yeni bir oyun dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Yeni Acer Nitro 5, 17,3 inç, 1080p ekran, 144 Hz ekran yenileme hızı ve Intel Core i7 11. Nesil işlemciye sahip. Yeni model, Nvidia’nın RTX 3050 Ti grafik işlemciyle geliyor. Ancak maksimum grafik gücü ve CPU modeli henüz belirtilmemiş.

Yeni model, bu yıl daha önce piyasaya sürülen Nitro 5‘ten birkaç farklı ayara sahip olsa da, kenarları incelen kırmızı ve siyah tasarımını hala koruyor. Ayrıca tam boyutlu klavye var. Üstelik şarj cihazı artık dizüstü bilgisayarın arkası yerine yan tarafına takılabiliyor.

Acer Nitro 5 oyun dizüstü bilgisayarı 1,199,99 dolar fiyatla satışa sunulacak. 16 GB RAM ve 1 TB dahili bellek sunduğunu da belirtelim. Ayrıca 17,3 inç Nitro 5 oyun dizüstü bilgisayarında bir Ethernet bağlantı noktası; bir Thunderbolt 4 bağlantı noktası, üç USB-A bağlantı noktası, HDMI, 3,5 mm kulaklık girişi ve; bir Kensington yuvası yer alıyor.

Yeni Acer Nitro 5 oyun dizüstü bilgisayarları; Ekim ayının ortasında satışa sunulacak. Etkileyici özellikleri göz önüne alındığında oyun topluluğu üzerinde büyük bir etki yaratmayı umuyor. Daha küçük bir modelin de Ekim ortasında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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