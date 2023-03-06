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Acer Swift Go 14 Thin & Light Notebook Satışa Çıktı!

Yeni Acer bilgisayar, yalnızca 30 dakikalık şarjın ardından 4 saatlik kullanım sağlayan hızlı şarj teknolojisiyle birlikte geliyor. Kompakt form faktörüne rağmen yeni Swift Go 14, AMD'nin en yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerinden güç alıyor. Fiyatı ise 770 dolardan başlıyor.

Ayşen Sıla

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Acer, yepyeni bir ince ve hafif dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Yeni dizüstü bilgisayar modeli, şirketin Swift serisinin en son üyesi. Ayrıca bazı dikkate değer özelliklerle birlikte Swift Go 14 adını taşıyor.

Tayvanlı teknoloji şirketi, yüzde 86 gibi yüksek bir ekran/gövde oranına sahip 14 inç Full HD panele sahip yeni Swift Go 14’ü duyurdu. Ayrıca, gerçek renkleri sunmak için D65’e yakın ekran renklerini optimize eden Acer ExaColor ile birlikte geliyor.

Ayrıca şirket, yükseltilmiş TwinAir çift fan sistemi, çift 6 bakır boru ve hava girişli klavye tasarımına sahip olduğu için yeni dizüstü bilgisayarla soğutmaya da önem verdi.

Daha iyi soğutucuyla, dizüstü bilgisayar performansı daha uzun süre artırabiliyor ve yavaşlamayı önleyebiliyor. Acer’ın yeni Swift Go 14’ü, yalnızca 1,25 kilogram ağırlığında ve 15,99 mm kalınlığıyla önceki nesil modellerin hepsinden daha hafif ve daha ince.

Acer_Swift_Go_14_1

Ayrıca, yalnızca 30 dakikalık şarjın ardından 4 saatlik kullanım sağlayan hızlı şarj teknolojisiyle birlikte geliyor. Kompakt form faktörüne rağmen yeni Swift Go 14, AMD’nin en yeni Ryzen 7000 serisi işlemcilerinden güç alıyor. Fiyatı ise 770 dolardan başlıyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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