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Acer Swift X 2022, Intel ARC İşlemciye Sahip Olacak

Swift X 2022'nin görüntüleri internette ortaya çıktı. Dünyanın ilk Iris Xe grafikli dizüstü bilgisayarı olan Swift X 2021 gibi, Swift X 2022'nin de ARC Alchemist GPU'lu ilk dizüstü bilgisayar olmasını bekliyoruz.

Ayşen Sıla

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ACER-Swift-X

Intel ARC GPU serisi bu yıl görücüye çıkacak. Bununla birlikte son raporlar, Intel ARC Alchemist GPU destekli dizüstü bilgisayarları yakında görebileceğimizi gösteriyor. Acer Swift X 2022’de bu bilgisayarlardan biri olacak.

CES 2022 Bu hafta başlayacak ve dizüstü bilgisayarlar; telefonlar gibi teknolojik cihazlar bu fuarda yerini alacak. Bilgilere göre Acer yarın, yani 4 Ocak’ta Acer Swift X 2022 modelini piyasaya sürecek.

Swift X 2022’nin görüntüleri internette ortaya çıktı. Dünyanın ilk Iris Xe grafikli dizüstü bilgisayarı olan Swift X 2021 gibi, Swift X 2022’nin de ARC Alchemist GPU‘lu ilk dizüstü bilgisayar olmasını bekliyoruz.

ACER-Swift-X

Görüntülere göre Acer Swift X 2022, önceki modele benziyor ancak birkaç değişikliği var. Dizüstü bilgisayarda Swift X 2021’de görülen; tek bir bağlantı noktası yerine iki adet USB Type-C bağlantı noktası var.

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KaynakVideocardz

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