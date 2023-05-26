Acer Triton 16 dizüstü oyun bilgisayarı piyasaya çıktı

Tayvanlı dizüstü bilgisayar üreticisi Acer, oyun deneyiminizi yeni boyutlara taşımak için tasarlanmış olağanüstü bir oyun ve iş dizüstü bilgisayarı olan Acer Predator Triton 16‘yı (PT16-51) yeniledi. Şık gümüş rengi kaplaması ve dayanıklı metal kasasıyla bu ince dizüstü bilgisayar, hareket halindeki oyuncular için stil ve taşınabilirliği bir araya getiriyor.

Predator Triton 16, 240 Hz’lik yüksek yenileme hızına, etkileyici parlaklığa ve geniş bir renk gamına sahip büyüleyici bir 16 inç WQXGA IPS ekran sunuyor; bu dizüstü bilgisayar, oyunlarınıza hayat veren büyüleyici görseller vaat ediyor. Çift fan sistemi ve Acer’ın Vortex Flow teknolojisi dahil olmak üzere gelişmiş termal özellikleri, yoğun oyun seanslarında optimum soğutma sağlayarak dizüstü bilgisayarın sorunsuz çalışmasını sağlıyor.

En yeni 13. Nesil Intel Core i9 işlemcilerle donatılan Predator Triton 16, olağanüstü performans sunuyor. Optimize edilmiş ışın izleme ve performans için NVIDIA GeForce RTX 4070 Dizüstü Bilgisayar GPU’su ve NVIDIA DLSS 3 teknolojisi ile birleştiğinde, sorunsuz oyun ve çarpıcı grafikler bekleyebilirsiniz. Her tuşa özel RGB aydınlatmayı kişiselleştirmenize ve sistem ayarlarını yönetmenize olanak tanıyan PredatorSense anahtarını ve özel yazılımı kullanarak oyun deneyiminizi özelleştirebilirsiniz.

Dizüstü bilgisayar, RAID 0’da 32 GB’a kadar DDR5 bellek ve 2 TB’a kadar PCIe M.2 SSD yapılandırmalarıyla geniş bellek ve depolama seçenekleri sunuyor. Bu, gelişmiş üretkenlik için hızlı veri aktarımı ve hızlı yükleme süreleri sağlıyor. Sorunsuz ve tanıdık bir arayüz sağlayan kullanıcı dostu Windows 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

USB, HDMI, Thunderbolt 4 ve bir Micro SD kart okuyucu dahil olmak üzere birçok işlevsel bağlantı noktası sayesinde bağlantı zahmetsiz hale geliyor ve harici cihazlara ve çevre birimlerine kolayca bağlanmanızı sağlıyor. Windows Hello desteğine sahip bir parmak izi okuyucunun dahil edilmesi, ekstra bir güvenlik ve rahatlık katmanı sunuyor.

Eylül ayında gelmesi beklenen Predator Triton 16 (PT16-51), Kuzey Amerika ve EMEA bölgelerinde piyasaya çıkacak. Bu güçlü dizüstü bilgisayarın başlangıç ​​fiyatının Kuzey Amerika’da 1.799 dolar olması bekleniyor.