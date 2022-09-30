Acer Yeni Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı!

Acer yepyeni bir dizüstü bilgisayarla sahalara geri döndü. Acer Swift 3 OLED, 14 inç, 2.8K ekrana sahip ve 12. Nesil Intel Core i7/ Core i5 işlemcilerden güç alıyor. Yeni Acer dizüstü bilgisayar etkileyici bir tasarıma sahip. Acer Swift 3 OLED‘in piyasaya sürülmesi, alt kıtadaki Core i5 işlemcili Acer Aspire 5′in önceki sürümünü takip ediyor.

Swift 3 OLED paneli, 90 Hz yüksek yenileme hızı, gerçeğe yakın görüntüler, doğru renk ve kontrast reprodüksiyonunun yanı sıra VESA DisplayHDRTrueBlack 500 sertifikası vaat ediyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca DCI-P3 %100 renk gamı ​​sunuyor.

Acer Swift 3 OLED’deki EVO işlevi, akıllı ve sürekli yanıt, optimum pil şarjı ve kullanım sağlar. Dizüstü bilgisayar bir Intel Alder Lake-H CPU’ya ve 1.4 kg’lık bir kasaya sahip. Hızlı şarj, 30 dakikalık şarjın 4 saate kadar etkinlik sağlamasına olanak tanıyor.

Acer Swift 3 OLED, bilgisayarın optimize edilmiş soğutulması için iki ısı borusuna ve bir hava giriş klavyesine sahip. Dizüstü bilgisayarlar Wi-Fi 6E bağlantısını, HDMI 2.1, USB4 ve Bluetooth 5.2’yi destekliyor.

Swift 3 OLED, 4K video akışı ve hızlı dosya paylaşımı sunuyor. AI gürültü azaltma özellikli Acer PurifiedVoice tarafından desteklenen, geçici gürültü azaltma (TNR) teknolojisine sahip bir FHD ön kameraya sahip.

Kamera, düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüler üretir. Acer Swift 3 OLED, 500 nit en yüksek parlaklığa sahip ve TUV RHEINLAND EyeSafe Ekran Sertifikasyonu ile birlikte geliyor. 1 milyon:1 kontrast oranına ve 16GB+512GB depolama alanına sahip.

Swift 3 OLED dizüstü bilgisayarlar, Lüks Altın ve Çelik Gri renklerinde satışa çıkacak. Dizüstü bilgisayarlar 1,101 dolar ve Acer web sitesinden satın alınabilir.