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Berlin’de gerçekleşen IFA 2024 (Uluslararası Elektrikli ve Dayanıklı Tüketici Ürünleri Fuarı) yeni nesil teknoloji ile üretilmiş, son teknoloji cihazlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Pek çok marka fuarda yeni ürünlerini tanıyor ve bu markalardan biri de Acer olarak karşımıza çıkıyor. IFA 2024’te Acer yeni oyun PC’leri Nitro V 14 ve Nitro V 16 tanıtımı yapıldı. İşte PC oyuncularının oldukça hoşuna gidecek Acer oyun bilgisayarları…

Acer Yeni Oyun PC’leri Nitro V 14 ve Nitro V 16 Tanıtımı Yapıldı!

Tayvanlı teknoloji devi Acer IFA 2024’te yeni cihazlarını sergiliyor. Yeni oyun bilgisayarlarını görücüye çıkaran Acer Nitro V 14 ve Nitro V16 PC’lerini tanıttı. Her ikisi de güçlü işlemcilere sahip olan cihazlar; işlemci ekran kartı ve ekran boyutları konusunda farklılık gösteriyor. Bu kapsamda Nito V 14 modeli 14,5 inç diğer model ise 16 inç panele sahip. Hafifliği ile de öne çıkan cihazların özelliklerine ayrı ayrı bakalım…

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Acer Nitro V 14 Özellikleri

Acer Nitro V 14 dizüstü oyun bilgisayarı AMD Ryzen 7 8845HS işlemciye ve NVIDIA GeForce RTX 4050 ekran kartına sahip. Cihazda bulunan MUX Switch desteği sayesinde kullanıcı, direkt ekran kartı bağlantısı ile performansı artırabilmekte. Nitro V 14 inçlik model 32 GB’a kadar olan DDR5 RAM ile gelen Acer oyun bilgisayarı, 2 TB PCIe 4.0 SSD’ye sahip. Bu özellikleri ile Nitro V 14 geniş bir depolama alanı sunuyor ve hem oyun severler hem de geniş alana ihtiyacı olan içerik üreticileri için son derece uygun bir cihaz oluyor.

Acer Nitro V 14 ekran kısmında2560 × 1600 ve 1920 × 1200 olacak şekilde iki çözünürlük desteği barındırıyor. 120 Hz tazeleme hızı ve 3 ms’lik tepki süresi sunan PC, yüzde 100 sRGB renk gamına sahip. 57Wh kapasiteye sahip bir batarya ile gelen cihaz 1.7 kg ağırlığında.

Nitro V 14 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Acer Nitro V 14 yaklaşık 1100 dolarlık bir etiket fiyatı ile kullanıcıya sunulacak; elbette bu başlangıç fiyatı. Acer oyun bilgisayarı Eylül ayında Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacak; global pazara ne zaman çıkacağı ise henüz açıklanmadı.

Acer Nitro V 16 Özellikleri

Diğer modelden daha büyük bir ekrana sahip olan Nitro V 16, güç kısmında da daha önde diyebiliriz. Intel Core i7-14650HX işlemci ile gelen cihaz NVIDIA GeForce RTX 4060 ekran kartına sahip. 16 in büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Nitro V 16 modeli 2560 × 1600 çözünürlük sunuyor. 180 Hz tazeleme hızı ve 3 ms tepki süresi ile dikkat çeken V 16, 400 nit parlaklık seviyesi ile de muhteşem bir görüntü vaat ediyor.

Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Nitro V 16 modelinin başlangıç fiyatı yaklaşık 1300 dolar seviyesinde. Cihaz Ekim 2024’te piyasaya sürülecek ancak tıpkı diğer model gibi Kuzey Amerika pazarına çıkacak. Global pazarda ne zaman satışa çıkacağı şimdilik belli değil.

Acer’ın bu yeni bilgisayarları hem günlük kullanım hem oyun hem de çizimle işi olanlar için son derece ideal cihazlar. Performans anlamında iki PC de oldukça güçlü ve taşınabilir olmaları da ekstra avantaj. Acer’ın pek çok kişi için son derece kullanışlı cihazları piyasada sıkı bir rekabet oluşturacak denilebilir.