Acer, Yeni Televizyonlarını Satışa Sunmaya Hazırlanıyor

Acer kısa süre önce Hindistan’da H ve S serilerinden yeni akıllı TV’lerini duyurmuştu. Şimdi, şirketin bu yıl içinde yüksek 120Hz yenileme hızı panellerine sahip yeni modelleri de piyasaya sürmeyi planladığı ortaya çıktı.

Haber, 120Hz yenileme hızı ekranına ve özel olarak ayarlanmış bir ses kurulumuna sahip bir Acer televizyonunun şu anda çalışmalarda olduğunu söyleyen Indkal Technologies CEO’su Anand Dubey’den geldi. Başka bir deyişle, bu akıllı TV’nin, yüksek yenileme hızına ve ses kurulumu odaklı, bu yılın sonunda piyasaya çıkmasını bekleyebiliriz.

Ayrıca üst düzey yönetici, yeni 120Hz akıllı TV’lerin daha çok oyunculara yönelik olacağını ima etti. Daha yüksek bir yenileme hızı, genellikle daha akıcı bir oyun deneyimi anlamına geliyor, bu. Dubey, “Bu oyun serisini yıl sonuna kadar piyasaya sunmayı planlıyoruz ve müşterilerimizin Acer televizyonlarının sunduğu özellik yüklü akıllı TV’leri beğeneceği konusunda iyimseriz” dedi.

Ayrıca markanın ürünleri geliştirmek ve müşterilerine daha iyi değer sunmak için aktif olarak çalıştığını söyledi. Bu oyun merkezli akıllı TV ile ilgili diğer ayrıntılar paylaşılmazken, yakın zamanda duyurulan H serisi ve S serisi, Dolby Audio ve Dolby Vision’ı destekleyen yerleşik bir ses çubuğuna sahipti. Bu nedenle, oyuncular için benzer bir kurulum veya belki daha iyi bir hoparlör yapılandırması bekleyebiliriz.