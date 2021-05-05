Adobe Flash Player, Windows 10’dan Tamamen Kaldırılıyor!

Microsoft, Adobe Flash’ı Windows 10’dan tamamen kaldırmak için çabalıyor. Şirket, Flash’ı işletim sisteminin bir parçası olarak kalıcı olarak kaldıracak “Adobe Flash Player’ın Kaldırılması” için bir Windows 10 güncellemesi yayınlayacak.

Güncelleme Temmuz 2021’de zorunlu hale gelecek ve bu ay yayına girmesi beklenen Windows 10 sürüm 21H1 güncellemesi olarak adlandırılıyor. Bu güncelleme daha eski Windows sürümleri için de gelecek.

Sürümlerin arasında Windows 8.1, Windows Server 2012 ve Windows Embedded 8 Standard da bulunuyor. Teknoloji devi, bir blog gönderisine yapılan güncellemede zaman çizelgesini de duyurdu.

İşletim sistemine benzer şekilde Microsoft, birçok kullanıcının otomatik olarak yükleyeceği bir güncellemeyle Flash desteğini Microsoft Edge tarayıcısından kaldırmak için zaten çalışıyordu.

Şimdi, şirket Windows ile birlikte gelen özelliği kaldıracak. Bununla birlikte, firma bir güncelleme notunda üçüncü taraf kaynaklar için manuel olarak yüklenen bir Adobe Flash Player sürümünü kaldırmayacağını duyurdu.