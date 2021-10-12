Adobe Ipad için Photoshop’a Raw Fotoğraf Düzenlemeyi Getiriyor

Adobe bugün Photoshop ‌iPad‌ kullanıcılarının RAW dosyalarını içe aktarmasına, açmasına ve düzenlemesine olanak tanıyan Adobe Camera RAW desteğinin iPad’de Photoshop’a geldiğini duyurdu. Ipad ile photoshop kullanımını arttırabilecek bir duyuru olduğunu söyleyebiliriz.

Yaklaşan özellik, Adobe’nin YouTube’da paylaştığı bir demo videoda vurgulandı ancak ne zaman başlayacağına dair hiçbir ayrıntı verilmedi.

Adobe, Camera Raw‘u Photoshop’un iPad sürümüne getiriyor ve uygulamalı bir videoda nasıl çalıştığını gösterdi. iPad’de Photoshop’un kıdemli ürün müdürü Ryan Dumlao videoda, Camera Raw’un doğrudan bir kameradan içe aktarılan RAW ve DNG fotoğraflarını veya iPhone 12 Pro ve 13 Pro’dan ProRAW dosyalarını düzenlemek için nasıl kullanılabileceğini gösteriyor.

Birçok fotoğrafçı Lightroom’u birincil düzenleme aracı olarak kullanırken, iPad için Photoshop’a Camera Raw eklemek, Photoshop’u iş hayatlarının büyük bir parçası olarak kullanan iPad sahipleri için fotoğraf düzenleme yeteneklerini önemli ölçüde arttıracaktır. Adobe, özelliğin tam olarak ne zaman yayınlanacağını açıklamadı.