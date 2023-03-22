Adobe ve Nvidia, Yapay Zeka Görüntü Sistemlerini Tanıttı!

Adobe, AI’yı Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator gibi popüler yazılımlara dahil ederek görüntü ve metin efektleri oluşturma sürecini hızlandırdı. Çalışmaları bu araçlar tarafından kullanılan yaratıcılara da ödeme yapılacak.

Nvidia ise, metin açıklamalarına dayalı olarak görüntüler, videolar ve 3D uygulamalar oluşturmak için yapay zeka kullanan bir hizmet olan “Picasso“yu tanıttı. Nvidia, Picasso’yu Getty Images, Shutterstock ve Adobe’den lisanslanan ve telif ücreti ödemeyi planlayan görseller konusunda eğitti. Bu gelişmeler, telif hakkı sahipleri ile gelişmekte olan teknoloji arasında süregelen tartışmada önemli bir gelişmeyi temsil ediyor.

Nitekim görüntü oluşturma teknolojisi genellikle milyarlarca görüntü üzerinde eğitilir, ancak bu kullanımın yasallığı her zaman açık değildir. Getty Images, bu yılın başlarında 12 milyondan fazla görüntüyü izinsiz kopyaladığı için Stability AI’ye dava açtı.

Getty Images CEO’su Craig Peters, sorumlu yapay zeka gelişiminin ve Getty Images içeriğinin benzersiz doğasının bir kanıtı olarak Nvidia ile işbirliğini övdü. Peters, izin verilen verileri, görselleri kullanmanın ve kişisel mahremiyete saygı duymanın önemini vurguladı. Adobe’nin AI ile geliştirilmiş özelliği “Firefly“, kullanıcıların metin açıklamaları kullanarak resimler, çizimler veya videolar oluşturmasına olanak tanıyor.

AI, Adobe Stock görüntüleri, açık lisanslı içerik ve süresi dolmuş telif haklarına sahip eski içerik konusunda eğitildiğinden, oluşturulan kreasyonlar ticari kullanım için güvenli hale geldi. Adobe ayrıca, fotoğrafçıların içeriklerinin eğitim modellerinde kullanılmamasını talep etmelerini sağlayan evrensel bir “eğitim yapma” etiketini de destekliyor.

Adobe’den Ely Greenfield, sistemi yaratıcı dostu hale getirmenin önemini vurguladı. Kullanıcılar belirli bir sanatçının stilinde bir görsel talep ederse, sistem stili taklit etmeyecek ancak sanatçıya stilini kullanma hakkını satma fırsatı sunacak.