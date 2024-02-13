Adobe ve TikTok İçerik Oluşturuculara Yeni Kolaylıklar Sunuyor

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Adobe ve TikTok bugün, TikTok’un yapay zeka destekli Yaratıcı Asistanının artık doğrudan Adobe Express’te kullanılabileceğini duyurdu. İki şirket, entegrasyonun işletmelerin ve içerik oluşturucuların içeriği daha etkili bir şekilde oluşturup pazarlamasına yardımcı olacağını söylüyor. Creative Assistant artık hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için Adobe Express’te bir eklenti olarak dünya çapında İngilizce olarak sunulmaktadır.

Adobe ve TikTok işbirliği yaptı

Adobe Express’teki Yaratıcı Asistan eklentisi, içerik oluştururken farklı platformlarda çalışırken gereken zamanı ve çabayı azaltmayı amaçlamaktadır. İçerik oluşturucular, Adobe Express ile şablonlara, Adobe Stock video kliplerine, seslere, çıkartmalara ve Adobe Express TikTok video oluşturucuya erişebilir. Yeni Yaratıcı Asistan eklentisi ile içerik oluşturucular, tamamı Adobe Express içinden trend olan hashtag’ler ve yapay zeka destekli araçlar hakkındaki TikTok bilgilerine erişebilecek. Asistan ayrıca yaratıcı fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilir ve hatta video senaryoları yazabilir.

Entegrasyon aynı zamanda işletmelerin ve içerik oluşturucuların Adobe Express’ten ayrılmaya gerek kalmadan doğrudan TikTok’ta içerik planlamalarına ve yayınlamalarına olanak tanıyor. Adobe’nin Pazarlama Stratejisi ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stacy Martinet, “Adobe Express’teki yeni Yaratıcı Asistan eklentisi, içerik fikri, oluşturma ve dağıtım sürecinin her aşamasında farklı platformlarda çalışmak için gereken zamanı, çabayı ve kaynakları azaltır. Müşterilerimiz için gerçek iş değeri sunan içerik oluşturmaya yardımcı olmak için benzersiz yaratıcı araçlarımızı ve onların son derece etkileşimli, küresel bir kitle ve platform hakkındaki kapsamlı bilgilerini bir araya getirerek TikTok’un Yaratıcı Asistanı ile işbirliği yapan ilk kişi olmanın muazzam bir değer olduğunu görüyoruz.” dedi.