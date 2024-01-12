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CES 2024'ün ilgi çekici teknolojik ürünlerinden biri de bas - konuş cihazı oldu. AI teknolojisi ile geliştirilen cep asistanı Rabbit R1 ön satışları tükendi.

AI teknolojisinin kullanım alanları öncelikle web sayfası ve mobil uygulama şeklinde başlamışsa da günden güne yeni cihazların geliştirilmesinde de kullanımı artıyor. CES 2024’te (Consumer Electronics Show) tanıtılan Rabbit R1 de bunlardan biri. Bas – konuş şeklinde de tabir edilen ve yoğun ilgi gören AI teknolojisi ile geliştirilmiş cep asistanı Rabbit R1 ön satışları, tanıtımdan kısa bir süre sonra tükendi .

AI Teknolojisi ile Geliştirilen Rabbit R1 Ön Satışları Tükendi

CES 2024 organizasyonunda tanıtılan Rabbit AI’ın ürettiği Rabbit R1 kolay kullanımlı bir cep asistanı şeklinde tasarlanmış. Hem uygun fiyatı hem de yapay zeka yetenekleri ile yoğun ilgi gören Rabbit R1’in ön satışları tükendi. Cihaz ilk etapta 20 bin adet olacak şekilde ön satışa sunulmuştu.

Rabbit R1 yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra fiyatı ile de rakiplerinden pozitif ayrışıyordu. Yaklaşık 200 dolarlık bir etiketle ön satışa sunulan cihazın rakipleri Rabbit R1’den çok daha fiyatlı ürünler. Örneğin, tıpkı Rabbit R1 gibi cep asistanı olarak geliştirilen Human AI PIN fiyatı 700 dolar seviyelerinden başlamakta. Dolayısıyla bu yeni teknolojiyi denemek isteyenlerin ilk tercihi bütçe dostu Rabbit R1 oluyor.

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Yapay zeka yeteneklerinin bas – konuş teknolojisine dönüştürüldüğü Rabbit R1 cep asistanı, yalnızca bir ara yüz aracılığı ile kullanıcıyla iletişime geçiyor. Diğer AI teknolojileri gibi bir mobil uygulama ya da web sayfası üzerinden değil. Rabbit R1 kullanıcının ona verdiği talimatlar ile uygulamalar üzerinden istenen veriyi bulup, yalnızca sonucu arayüz üzerinden kullanıcıya sunuyor.

Rabbit R1 Cep Asistanı Özellikleri

Kırmızı/ turuncu tonlarının kullanıldığı, akıllı telefon büyüklüğünün yaklaşık yarısı kadar bir büyüklüğe sahip olan Rabbit R1’in öncelikle şirin bir tasarıma sahip olduğunu belirtmek gerekir. 2,88 in ekranı bulunan cihaz MediaTek Helio P35 yonga seti barındırmakta. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunan bas – kocuş cihazı Rabbit R1, Wi – Fi bağlantısı, kamera, hoparlör ve mikrofon bulunuyor. Bunların yanı sıra cihaz bir de SD kart yuvasına sahip.

İşletim sistemi olarak Rabbit OS barındıran cihaz, Büyük Eylem Modeli (LAM) kullanmakta. Bu sayede ChatGPT gibi yapay zeka teknolojileri, web uygulaması ve üçüncü taraf uygulama gibi API’lerine bağlanarak gereken bilgileri temin ediyor. 4G bağlantısı kullanan Rabbit R1 cihazında kullanıcı bir tuşa basarak istediği tüm bilgilere ulaşabiliyor; navigasyon, mesajlar, evdeki akıllı cihazlar, çeşitli yapay zeka işlevleri ve benzeri gibi.

Cep Asistanı Rabbit R1 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hem tasarımı hem de özellikleri ile yoğun ilgi gören Rabbit R1’in 2024 baharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çin menşeli cihazın henüz Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı ise belli değil. Rabbit R1 cep asistanı fiyatı ise yaklaşık 200 dolar olacak.