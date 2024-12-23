Dünya devi Apple, AirPods Pro’nun üçüncü nesli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdiye dek bu kablosuz kulaklık hakkında sızdırılmış bir bilgi bulunmuyordu ancak Mark Gurman’dan önemli haberler geldi ve AirPods Pro 3 özellikleri ortaya çıkmaya başladı. Kablosuz kulaklık alanında en çok tercih edilen markalardan biri olan Apple, yeni nesil kulaklığı ile de piyasada büyük ses getirecek gibi görünüyor. İşte detaylar…

AirPods Pro 3 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı!

AirPods Pro’nun ilk modeli 2019 yılında piyasaya sürüldü ve şimdi de bu serinin 3. nesli AirPods Pro 3 piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bu kablosuz kulaklık hakkında daha önce bir bilgi gelmemişti ancak teknoloji dünyasında önemli haberleri ile bilinen Mark Gurman cihazın bazı özeliklerinden bahsetti. PowerOn bülteninde AirPods Pro 3 ile ilgili detaylara değinen Gurman, Apple yeni kulaklığın sağlık izleme özelliğinin olacağını söyledi.

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Sağlık izleme donanımı aslında kulaklıktan ziyade akıllı saatlerde karşımıza çıkıyor ancak AirPods Pro 3’de de bu özelliğin bulunacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra Gurman kulaklıkta nabız ölçme, fizyolojik bazı ölçümler gibi yetenekler de bulunacak. Bahse konu özellikler hali hazırda test sürecinde ve başarılı sonuçlar verdiği de söylenmekte.

Sağlık özelliklerinin dışında cihazda güçlü bir aktif gürültü engelleme özelliğinin olacağı da söylenmekte. Bu özellik kullanıcılar için oldukça önemli zira ses kalitesini etkileyen bir nitelik. Bunun yanı sıra cihaz yeni H3 çipinden gücünü alacak. AirPods Pro 3 modelinin henüz ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil ancak oldukça üst seviye özelliklere sahip bir kablosuz kulaklık olarak gelecek gibi görünüyor.

Daha Uzun Batarya Süresi, Daha Dayanıklı Bir Yapı!

AirPods Pro 3 pek çok özelliği ile selef modelden daha nitelikli bir yapıya sahip olacak. Bu kapsamda daha uzun batarya süresi, daha dayanıklı ve sağlam bir yapıya sahip olacak. Ayrıca cihazın Apple Vision Pro ile uyumlu olacağı da söylenmekte. Cihazın şimdiden ortaya çıkan ve beklenen özelliklerini şu şekilde listeleyebiliriz: