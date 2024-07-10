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Samsung bugün (10 Temmuz) Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyerek yeni nesil teknolojisi ile üretilen cihazlarını tanıttı. Bu kapsamda giyilebilir teknoloji ürünlerinden akıllı saat, akıllı yüzük; katlanabilir telefonlar ve kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Samsung kablosuz kulaklıklarından biri de Galaxy Buds 3 Pro. Üst düzey bir cihaz olan bu kulaklık Galaxy AI teknolojisi ile geliyor. AirPods Pro’ya rakip olacak Galaxy Buds 3 Pro özellikleri ve fiyatı nasıl, içeriğimizde derledik. İşte detaylar…

AirPods Pro’ya Rakip Olacak Galaxy Buds 3 Pro Özellikleri

Samsung’un en üst düzey kablosuz kulaklığı olarak piyasaya sunulan Galaxy Buds 3 Pro yeni ve etkileyici tasarımı ile göz dolduruyor. Geliştirilmiş özellikleri ile gelen Buds 3 Pro Galaxy AI ile de fark yaratıyor. Cihazın özelliklerini ayrıntılı bir şekilde ele alalım…

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Tasarım bakımından AirPods’u andıran Galaxy Buds 3 Pro; yeni tasarımı ile oldukça şık görünmenin yanı sıra karanlık ortamlarda ses ve pil seviyesinin rahat görülebilmesi bakımından farklılıklar da barındırıyor. Bu kapsamda cihazda LED ışık şeritleri mevcut ve bu şeritler ‘Blade Lights’ olarak adlandırılmakta.

Galaxy Buds 3 Pro bir önceki nesle göre daha kaliteli ses sunuyor. 6 adet mikrofon bulunan kulaklık IP57 sertifikası ile geliyor ki bu cihazın suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu göstermekte. Marka bu kulaklıklarda ilk defa düzlemsel sürücü kullanmakta. Cihazda 10.5 mm’lik dinamik sürücü ve 6.1 mm’lik düzlemsel sürücü yer almakta.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro cihazında ses tercihlerine göre farklı ses ayarları sunan ekolayzır kullanmış durumda. Cihazda müzik türüne göre ses ayarını değiştiren bir ekolayzır da yer almakta. Kulaklığın en önemli özellikleri arasında ANC ve Uyarlanabilir ANC niteliği de bulunmakta. ANC ile gürültü engelleyen Samsung yeni kablosuz kulaklık, Uyarlanabilir ANC özelliği ile de dış sesleri takip ederek ANC ile Ortam Sesi güçlerini buna göre düzenlemekte.

Galaxy Buds 3 Pro Galaxy AI ile Geliyor

Galaxy Buds 3 Pro siren sesi gibi acil durum sesleri algılama özelliği ile kullanıcının dış dünyadan tamamıyla kopmamasını sağlıyor. Airpods rakibi kulaklığın alameti farikası Galaxy AI özelliği denilebilir. Samsung yapay zeka özelliği ile Buds 3 Pro, Galaxy telefon ve tabletlerde çevrilmiş ses direkt dinlenilebilmekte. Bununla birlikte Uyarlanabilir ANC ve Uyarlanabilir EQ özellikleri de Galaxy AI yapay zekası tarafından desteklenmekte.

Galaxy AI özelliği çok sesli ortamlarda kullanıcının sesini karşı tarafa daha rahat gitmesi için de kullanılmakta. Süper Geniş Bant yani SW Çağrısı özelliğine sahip olan kulaklık bu özelliği ile sesi daha geniş bant skalasında kaydedebiliyor. Tasarımsal olarak da Buds 3 Pro sesin daha net kaydedilmesini sağlıyor. Samsung bu kulaklık modeli ile AirPods arasındaki farkı kapattı desek sanıyoruz ki yanlış olmaz.

Galaxy Buds 3 Pro’nun önemli özelliklerinden biri de Bluetooth 5.4 ile bağlantı kurması. Bu bağlantı ile daha güvenilir kablosuz bağlantı kurabilmekte. Bunun dışında cihaz Buds Auto Switch özelliğine de sahip ve bu sayede anlık olarak kullanılan Galaxy cihaza otomatik olarak geçiş yapabilmekte. Bunların yanı sıra cihazda LC3 codec Bluetooth LE Audio ve Auracast nitelikleri de mevcut.

Galaxy Buds 3 Pro Fiyatı Ne Kadar

Galaxy Buds 3 Pro kaybolmaya karşı da korumalı. Bu kapsamda Samsung Find uygulaması aracılığı ile kulaklığın nerde olduğu görülebilmekte. Samsung kulak içi kulaklığı tasarımsal olarak müzik açma, kapama, şarkı değiştirme, ANC özelliğini kapama, açma gibi eylemlerin daha kolay yapılmasını sağlıyor. IR sensörleri ile otomatik olarak müziği duraklatma ve başlatma gibi işlemleri yaparken sesli komut ile de bu eylemler yapılabiliyor.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro pil ömrü konusunda ise Samsung tanıtımda ANC özelliği açık iken 6 saat; ANC özelliği devre dışı iken 7 saat pil ömrü olduğunu söylemekte. Cihaz şarj kutusuyla birlikte de 30 saatlik bir pil süresi sunmakta. Cihazın kablosuz şarj özelliği olduğunu da belirtelim. Samsung kablosuz kulak içi kulaklığı iki renk seçeneği ile kullanıcıya sunulmakta; gümüş ve beyaz. Cihazın fiyatı ise 7 bin TL seviyesinde.