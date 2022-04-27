Akıllı Temizlik Seçeneklerine Sahip ECOVACS ROBOTICS Türkiye’de!

27 Nisan 2022 – Dünyanın lider robotik hizmet markası ECOVACS ROBOTICS (“ECOVACS”), tüketici talebini yakından takip ederek, her bir yüzeyi derinlemesine temizleyen ve çok sayıda özelliği ile temizliği kolaylaştıran robot süpürge modelleri DEEBOT T9 ve DEEBOT N8’i Türkiye’de resmi olarak piyasaya sundu.

Dünya çapında 20 milyondan fazla ev halkı tarafından tercih edilen ECOVACS, evlerin en son teknoloji ile temizlikte nasıl dönüştürülebileceğini gösterecek.

Gelişmiş robotik zekâ aracılığıyla çok daha fazla insanın akıllı temizlik çözümleriyle hayattan keyif almasını sağlayan ECOVACS ROBOTICS Türkiye pazarına ilk kez giriyor. Bu fırsatı “İyi bir Başlangıç için En İyi Çözüm” fikrini desteklemek için kullanacaklarını söyleyen ECOVACS ROBOTICS Genel Müdürü David Qian, “İlk günden itibaren yaptığımız yeniliklerle her zaman tüketicilerimiz için akıllı bir ev yaratmaya kendimizi adadık. DEEBOT portföyümüz temizliğin en akıllı yolunun sadece birkaç parmak dokunuşu ile mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.

Akıllı ev robotiğinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ECOVACS, ev ve endüstriyel temizlik, hava temizleme, güvenlik, gözetim ve hatta perakendeciler için mağaza içi satış desteği sağlayan birinci sınıf robotlar oluşturma misyonu ile yola çıkarak vizyon sahibi bir küresel şirkete dönüştü. İnsanların yaşam şeklini iyileştirmek için tasarlanan ECOVACS robotları dünya çapında 60’tan fazla ülkede kullanılıyor.

DEEBOT T9, 9’u 1 arada robot süpürge ile üstün temizlik

Güçlü vakum, tek seferde paspas, mobil oda spreyi ve engelleri algılama özelliklerine sahip ilk akıllı robot süpürge.

Hassas temizlik ve koruma için optimum çözümler. Geliştirilmiş TrueDetect 3D ve TrueMapping teknolojileriyle stressiz temizlik.

Gelişmiş uygulama yükseltmeleriyle oluşturulan optimum temizleme rotası. Evinizin her köşesine ulaşan hassas 3D haritalama teknolojisi.

Oda Spreyi ile lüks bir temizlik deneyimi. Evinizin harika kokmasını sağlayacak yepyeni Oda Spreyi.

Yüksek performans ve etkili temizlik. OZMO™ Pro 2.0 Paspaslama ve 3000Pa emiş gücüyle DEEBOT’unuz, evinizin hiç olmadığı kadar temiz olmasını sağlar.

DEEBOT T9, zemin temizliğinde mükemmel bir performans sağlamak için süpürme ve paspaslama özelliklerini oda spreyi ile bir araya getiren ilk robot süpürge modeli olarak dikkat çekiyor. DEEBOT T9, gerçek zamanlı engel algılama ve engellerden kaçınma teknolojisi TrueDetect 3D 2.0, hassas navigasyon sağlayan TrueMapping 2.0, derinlemesine temizlik yapan OZMO™ Pro 2.0 teknolojisiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Kullanıcı dostu ECOVACS HOME uygulamasında bulunan 3 Boyutlu Haritalama gibi özelliklerle donatılan DEEBOT T9, her zamankinden daha güçlü, daha akıllı ve daha sessiz çalışıyor.

DEEBOT T9 her türlü engeli algılıyor ve bu engellerden akıllıca kaçınıyor. En yeni TrueDetect 3D 2.0 teknolojisi, gelişmiş engellerden kaçınma teknolojisi ve navigasyon özellikleri bir araya geldiğinde kullanıcılarına oldukça hassas bir temizlik performansı sağlıyor. TrueDetect’in algoritması, evin etrafındaki nesnelere çarpmadan sorunsuz bir şekilde süpürme ve paspaslama deneyimi sağlamak için geliştirildi.

TrueMapping 2.0 hassas gezinme özelliği ile birlikte DEEBOT T9, herhangi bir iç mekan ortamının düzenini öğrenebiliyor. Evin ana hatlarını doğru bir şekilde tanımlıyor ve temizlik rotasını kesintisiz bir şekilde gerçek zamanlı olarak ezberliyor.

Gelişmiş ECOVACS HOME uygulaması, optimum temizlik yolları sağlayarak performansı ve temizlik verimliliğini artırıyor. Yeni oda spreyi özelliği ise kullanıcılara oldukça ferahlatıcı bir temizlik deneyimi sunuyor.

OZMO™ Pro 2.0 Elektrikli Salınımlı Paspaslama Sistemi ile DEEBOT T9, kullanıcılara daha sessiz, daha güçlü ve daha verimli süpürme ve paspaslama özelliklerini bir arada sunuyor. T9, 3000Pa yüksekliğinde güçlü bir emiş performansına sahip. Ayrıca geliştirilmiş elektrikli salınımlı paspası, hassas moduyla dakikada 480 defaya kadar titreşerek elektronik paspasla kıyaslanabilir güce erişiyor. Her iki özellik de robot süpürgenin inatçı lekelerin üstesinden kolaylıkla gelmesini sağlıyor.

DEEBOT T9 kendi içindeki oda spreyi ile zeminlerdeki küf ve evcil hayvan kokularını gidererek tüm evin havasını hızla tazeleyebiliyor. DEEBOT’un mobil sistemine bağlanan oda spreyi, kullanıcılara geleneksel temizliğin ötesine geçen bir süpürme ile birlikte hoş koku deneyimi de sunuyor. Üç çeşit koku içeren ve 60 güne kadar dayanabilen oda spreyi değiştirilebilir kapsüllerden oluşuyor. Kullanıcılar, ECOVACS HOME uygulamasını kullanarak oda spreyini açıp kapatabiliyor ve kullanım ömrünü uzatabiliyor.

DEEBOT N8, güvenilir temizlik ile zamanınız size kalsın

Yepyeni Otomatik Boşaltma İstasyonu ile uyumlu olan DEEBOT N8, bu uyumu sağlayan en uygun maliyete sahip akıllı robot süpürgedir.

Aynı anda Vakum ve Paspas.

Artırılmış 2300 Pa Emiş Gücü.

TrueMapping teknolojisi 2 kere tanımlama ve 4 kat doğrulukla evinizin haritasını çıkarır.

Otomatik Boşaltma İstasyonu ile uyumludur.

DEEBOT N8, kullanıcının rolünü azaltarak aileler için güvenli ve sorunsuz bir temizlik deneyimi sunuyor. ECOVACS’ın lider TrueDetect 3D engel algılama ve engellerden kaçınma teknolojisi, TrueMapping lazer tabanlı haritalama ve navigasyon teknolojileri ile güçlendirilen DEEBOT N8, daha güçlü, sorunsuz ve otomatikleştirilmiş bir temizleme deneyimi sunuyor.

TrueDetect 3D teknolojisiyle güçlendirilen DEEBOT N8, 3 boyutlu yapılandırılmış ışık teknolojisi ve 3 boyutlu tarama algoritması kullanarak robotun oda çevresini son derece hassas bir şekilde taramasına ve çarpışmalardan, sıkışmalardan veya dolaşıklıklardan kaçınmasına olanak sağlıyor. 3 boyutlu görüntü oluşturmak için boşluk ve nesneleri neredeyse milimetrik düzeyde hızlı ve doğru bir şekilde tarayabiliyor.

TrueMapping lazer tabanlı haritalama ve gezinme teknolojisi sayesinde kat haritaları saniyeler içinde oluşturuluyor. DEEBOT N8, hangi odaların ve katların temizleneceğini seçiyor ve ilgili her bir kat haritası için optimum temizleme yolunu belirleyerek evin içinde akıllıca gezinebiliyor.

Devrim niteliğindeki Basınç Tutma Sistemi, şaşırtıcı derecede düşük gürültü seviyesi ile hem enerji verimliliği hem de yüksek bir süpürme basıncı sağlıyor. MAX+ modu ile DEEBOT N8’in 2600Pa’ya çıkarılan ekstra emiş gücü ise çok daha iyi temizlik sonuçları sunuyor. Hareket Eden Fırça 2.0, derin çatlaklarda biriken tozu bile içine çekebilen en yeni süspansiyon ve fırça tasarımına sahip.

OZMO™️ Paspaslama Sistemi, su deposunu doldurmak için robotun defalarca durdurulmasına gerek kalmadan tüm evi verimli bir şekilde temizliyor. DEEBOT N8’deki sensörler, daha güvenli ve daha derin bir temizlik sürecini garanti etmek için paspas modu veya bez nemlendirme özelliğini devre dışı bırakma arasında otomatik olarak geçiş yapıyor.

DEEBOT N8 ayrıca tek kullanımlık paspas ve lekeleri etkin bir şekilde çıkaran ve zeminleri temiz tutan özel bir temizleme formülü ile birlikte geliyor. Zeminlere taze ve doğal bir koku bırakarak bakterilerin %99,26’sını yok edebiliyor. Türkiye pazarında satışta olan DEEBOT T9’un tavsiye edilen satış fiyatı 10.499,00 TL; DEEBOT N8’in fiyatı ise 7.599,00 TL. Daha fazla bilgi için, ecovacs.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.