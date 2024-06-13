Alcatel Dünya Telefon Pazarında Yer Almaya Devam Ediyor

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Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren Alcatel, 90’lı yıllarda ülkemizde bir hayli ünlü idi. Akıllı telefonlara geçiş sürecinde ise Alcatel’in ülkemizdeki kullanımı bir hayli azaldı. Bununla birlikte, firmanın telekomünikasyon pazarındaki varlığı ise devam ediyor. Payları Borsa İstanbul’da ALCTL kodu ile işlem görmekte olan Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin telefon sektörüne dair iş alımlarına yönelik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yeni haberler de düşüyor. Cepkolik takipçileri ile birlikte detaylara göz atalım…

Alcatel Global Telefon Pazarında Yer Almaya Devam Ediyor

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. tarafından son gelen KAP bildirimi ile firmanın; Azerbeycan’da mukim Baku Telephone Communication LLC ile anlaşma akdettiği deklare edildi. GPON sistemlerinin satışına yönelik olarak imzalanan anlaşma, 3 milyon 120 bin dolar meblağında oldu. Olumla haber, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.’nin BIST de ALCTL kodu ile işlem görmekte olan paylarına da pozitif yansıdı. Günü yüzde 5 seviyesinde prim ile kapatan ALCTL hisse 104,60 liraya ulaştı.

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Alcatel Akıllı Telefon Var mı 2024?

Global akıllı telefon pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti merkezli firmaların başı çektiği akıllı telefon pazarında; Güney Kore firması Samsung da önemli bir yer tutuyor. Bununla birlikte, pek çok yerel firma da bu alanda küresel pastadan pay almaya çalışıyor. Ülkemizde bunun örneği Reeder Teknoloji olarak verilebilir.

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. de akıllı telefon pazarında yer almakta. Bununla birlikte, yüzlerce firmanın yer aldığı sektörde kısmi bir ağırlığı olan firma, günden güne bu ağırlığını artırma gayretinde. Alcatel’in bu kapsamda 2 bin liradan 20 bin liraya kadar akıllı telefonlarının bulunduğu belirtilebilir. Ayrıca, şirketin “tuşlu telefon” üretmeye de devam ettiğini ifade edebiliriz.

Alcatel Dünya Telefon Pazarında Yer Almaya Devam Ediyor

Kullanım alanları azalsa ve günümüz teknolojik imkanların pek çoğunu karşılamasa da; eski model tuşlu telefonlar da pek çok kişi tarafından tercih edilmeye devam ediliyor. Bu noktada Alcatel, hali hazırda akıllı telefon pazarındaki ağırlığından (oransal bazda) tuşlu telefon pazarında daha büyük bir ağırlığa sahip.

Alcatel Akıllı Saat de Satıyor!

Gelişen teknoloji ile, akıllı telefonlar ile birlikte akıllı saatler de kullanım oranını artırdı. Pek çok şirket akıllı saat üretimine girişirken, global çapta bu alanda oluşan pastadan pay edinme gayretine girişti. Alcatel de akıllı saat üretimi noktasında önemli bir aktör olarak yerini aldı. Güncel olarak, ürettiği farklı akıllı saat modelleri ile kullanıcıların karşısına çıkan Alcatel, bu alandaki gelişimini de olanca hızıyla sürdürüyor.