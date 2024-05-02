Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Amazfit Akıllı Yüzüğü Helio Ring Fiyatı Belli Oldu Teknoloji Haberleri Amazfit Akıllı Yüzüğü Helio Ring Fiyatı Belli Oldu Emine Emre 4 Görüntüleme

Giyilebilir teknolojilere olan ilgi arttıkça pek çok marka bu pazara yönelik ürün tasarlamaya başladı. Teknoloji firmalarının pek çoğu akıllı saat, bileklik, yüzük gibi ürünlere yönelirken hali hazırda bir giyilebilir teknoloji markası olan Amazfit de bu alanda ürün gamını genişletme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda marka yeni akıllı yüzüğü ile pazara çıkmaya hazırlanıyor. Amazfit akıllı yüzüğü Helio Ring fiyatı ve ne zaman çıkacağı belli oldu, işte detaylar…

Amazfit Akıllı Yüzüğü Helio Ring Fiyatı Belli Oldu

Çin menşeli Amazfit 2015 yılında Hefei’de kurulmuş olup giyilebilir teknoloji alanında faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda Amazfit, son zamanlarda pazarda payı oldukça artan akıllı saat, akıllı bileklik, akıllı yüzük, fitness bantları, çeşitli sağlık ekipmanları gibi cihazları üretmektedir. Huami Tecnology’nin bir markası olan Amazfit giyilebilir teknoloji alanında piyasadaki varlığını artırmaya çalışmakta ve rekabetçi fiyatlarla ürün sunmaya devam etmektedir.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

İlk akıllı saat ürününü 2016 yılında piyasaya süren marka şimdi de beklenen akıllı yüzüğünün çıkış tarihini ve fiyatını duyurdu. Amazfit’in ilk akıllı yüzüğü Helio Ring sporcular ve aktif kullanıcılar için tasarlanmış ve 2024’ün başında duyurulmuştu. Markadan gelen yeni bilgiye göre söz konusu yüzük, kısa bir zaman içinde 15 Mayıs’ta satışa çıkacak.

Amazfit Helio Ring akıllı yüzün fiyatını ABD için 300 dolar olarak deklare etti. Cihaz ABD’de satışa çıktıktan sonra farklı pazarlarda da piyasaya sürülecek ancak hangi fiyatla ABD dışı pazarda satışa sunulacak, bu konuda henüz bir açıklama bulunmuyor. Bunun yanı sıra ABD’de cihaz, Amazfit Cheetah Pro ya da Amazfit T-Rex Ultra akıllı saatlerinden biri ile birlikte satın alındığında Helio Ring fiyatında indirim yapılacak ve 150 dolar gibi bir fiyatla kullanıcıya sunulacak.

Helio Ring Akıllı Yüzüğü Özellikleri

15 Mayıs’ta Amerika’da piyasaya sürülmesinin ardından farklı pazarlara da açılacağı bilinen Amazfit akıllı yüzüğü uyku izleme, kalp atış hızı izleme gibi özelliklere sahip. Bunların yanı sıra yüzükte adımsayar, fitness takibi ve bildirim alma gibi özellikler de bulunmakta. Cihazda yer alan elektrodermal sensör sayesinde yüzük stres analizi yapabilmekte. Parmak üzerinde biriken teri analiz ederek kullanıcının stres değerlerini ölçebiliyor.

2,66 mm kalınlığında ve 3,8 g ağırlığında olan akıllı yüzük, titanyum alaşımla tasarlanmıştır ve 100 metreye kadar su geçirmezlik özelliğine sahiptir. Bunların yanı sıra cihazda PeakBeat algoritması bulunmakta ve bu özellik sayesinde Helio Ring; antrenman etkisi, vücutta tüketilen oksijen miktarı ve antrenman ağırlığı gibi bazı parametrelerin analizini yapmakta ve bu konularda kullanıcıyı bilgilendirmektedir.

Amazfit piyasanın dominant bir markası olmasa da bu alanda adından daha sık söz ettirmeye yönelik ürünleri ve kalitesiyle ön plana çıkıyor. Amazfit Helio Ring özellikleri ile Temmuz ayında çıkacak olan Samsung Galaxy Ring akıllı yüzüğüne sıkı rakip olmayı hedefliyor.