Amazfit GTR Mini 20 Günlük Pil Ömrüyle Satışa Çıktı!

Zengin özelliklerle dolu kompakt bir akıllı saat arıyorsanız size bir haberimiz var. Amazfit, ABD, İngiltere ve AB pazarlarında 1,28 inç yuvarlak ekrana sahip GTR Mini akıllı saatini piyasaya sürdü. Markanın şimdiye kadarki en küçük yuvarlak kadranlı saati ve GPS, sağlık izleme ve daha fazlası gibi özelliklerin yanı sıra 20 günlük pil ömrü vaat ediyor.

Belirtildiği gibi, Amazfit GTR Mini yuvarlak bir kadran getiriyor. Kavisli cam korumalı 1,28 inç (33 mm) HD AMOLED ekrana sahip. Saat sadece 24,6 gram ağırlığında ve 9,25 mm kalınlığında paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip.

Camlı sırt kısmı, kayışın rengiyle uyumlu. Giyilebilir cihaz, gün boyu giyilebilecek kadar rahat olacak şekilde tasarlanmış. Pil tasarrufu modunda tek bir şarjla 20 güne veya normal kullanımla 14 güne kadar dayandığı iddia edilen 280 mAh lityum polimer pil içeriyor.

Şirkete göre Amazfit GTR Mini, beş uydu konumlandırma sistemini desteklerken giyilebilir cihazın standart bir modele göre iki kat daha fazla sinyal almasını sağlayacak patentli GPS teknolojisi ile birlikte geliyor.

Akıllı saat, yedi popüler sporun akıllı tespiti dahil olmak üzere 120’den fazla spor modu vaat ediyor. Kalp atış hızı ve kan oksijen sensörleri dahil olmak üzere düzenli Sağlık izleme araçlarını içeriyor. Ek olarak, giyilebilir cihaz uyku ve stres seviyenizi izlemenize olanak tanıyor. Fiyatı 119 dolardan başlıyor.