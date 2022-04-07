Amazfit, GTS 2 Mini’nin aynı özelliklere sahip yeni, daha ucuz versiyonunu tanıttı

Bir yıldan fazla bir süre önce Amazfit GTS 2 Mini, Hindistan’da piyasaya sürüldü ve şirketin en popüler akıllı saatlerinden biri olduğunu kanıtladı. Şimdi ise resmi mağazada ve Amazon.in’de 11 Nisan’da (Pazartesi) satışa çıkacak olan yeni bir sürümle çıktı.

Şirket, saate sadece “Amazfit GTS 2 Mini (yeni versiyon)” diyor, ancak yan yana karşılaştırma sadece gerçek değişimi gösteriyor (tabii ki fiyat dışında).

Saat, 80’den fazla saat yüzü (yaklaşık 50’si profesyonel olarak tasarlanmış) ile 1.55” AMOLED ekrana (306 x 354 piksel, 301 ppi, 450 nit parlaklık) sahiptir. Always On (sürekli açık) işlevi 60’tan fazla tasarım sunar.

Yeni GTS 2 Mini‘nin yapısı aynı – plastik arka tasarıma sahip alüminyum alaşımlı gövde ve cilt dostu silikon kayışlar ile geliyor. Saat kayışlar hariç 19,5 gr ağırlığındadır. Gövdesi 5 ATM’ye (50 Metre) kadar su geçirmezdir, bu sayede rahatlıkla yüzebilir ya da dalış yaparken kullanabilirsiniz.

220 mAh pil, yoğun kullanıcılar için 7 gün, düzenli kullanımda ise 14 gün civarında bir kullanım vaat ediyor. Çoğu özelliği devre dışı bırakan ve 21 gün boyunca çalışmaya devam edebilen temel bir mod mevcuttur. Pil bittiğinde, tam şarj yaklaşık 2 saat sürer.

Saat, 68’den fazla egzersiz modu sunar ve aynı zamanda kan-oksijen doygunluğunu (SpO2) ölçen bir BioTracker 2 PPG optik kalp atış hızı sensörüne sahiptir. Ek sensörler arasında ivmeölçer, jiroskop, pusula ve ortam ışığı sensörü bulunur.

GTS 2 Mini (yeni sürüm) dahili bir GPS izleme özelliğine sahiptir, böylece bir akıllı telefona bağlanmadan açık hava etkinliklerini (koşu, bisiklete binme vb.) doğru bir şekilde takip edebilir. Eksik olan barometrik sensördür – tek fark budur – çeşitli spor modlarını etkiler (Alp disiplini kayağı, Kros kayağı, Çift Snowboard ve Kayak mevcut değildir).

Donanım tarafında ayrıca kullanıcının soru sormak, zamanlayıcı ayarlamak, alışveriş listesine ürün eklemek vb. için Amazon Alexa ile konuşmasına olanak tanıyan bir mikrofon bulunuyor.

Amazfit GTS 2 Mini (yeni sürüm) üç renkte sunulacak: Esinti Mavisi, Flamingo Pembesi ve Meteor Siyahı. Saat, 11 Nisan’da özel bir fiyat etiketiyle Hindistan’da satışa sunulacak. Amazfit GTS 2 tüm pazarlarda ilgi gören bir ürün olduğu için diğer ülkelerde de kısa süre sonra satış sunulmasını beklemeliyiz.