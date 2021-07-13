Amazfit PowerBuds Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yıl Huami, Amazfit ZenBuds ve Amazfit PowerBuds‘un piyasaya sürülmesiyle kulaklık sektörüne giriş yaptı. Bugün ise, Amazfit PowerBuds Pro adlı üçüncü modelini duyurdu ve cihazda Aktif Gürültü Önleme (ANC) de bulunuyor.

Amazfit PowerBuds Pro

Amazfit PowerBuds Pro, eski model tasarımını tamamen ortadan kaldırıyor. Huami, AirPods tarafından popüler hale getirilen gövde tasarımını benimsedi ve kasayı da yeniden tasarladı. Hem kulaklıklar hem de kasa iki tonlu mat bir yüzeye sahip – içte gri ve dışta beyaz.

Her kulaklık 6,7 gram ağırlığında ve IP55 toz ve suya dayanıklılık derecesine sahip, bu da onları terli egzersizler ve ara sıra yağmura yakalandığınız zamanlar için uygun hale getiriyor. Kullanıcılara farklı boyutlarda dört çift silikon kulak tıkacı veriliyor.

PowerBuds Pro, sıradan bir kulaklık değil. Huami, yürürken, koşarken ve bisiklet sürerken hızınızı, sürenizi, mesafenizi, yakılan kalorilerinizi, kalp atış hızınızı, temponuzu ve adım sayınızı takip edebileceğini söylüyor. Tıpkı bazı akıllı saatlerde olduğu gibi, kulaklıklar da çalışmaya başladığınızı algıladığında bu ölçümleri otomatik olarak izlemeye başlıyor.

Kullanıcılar ayrıca koşarken, yürürken veya bisiklete binerken her kilometre veya mil ile mesafeleri, kalp atış hızları ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı sesli bildirimler alıyor. Ayrıca sağ kulaklığa dokunarak istediğiniz zaman bilgi alabiliyor. Evet, sağ kulaklık PPG optik kalp atış hızı sensörüne sahip olandır.

PowerBuds Pro’nun bir başka harika özelliği de, servikal omurganızın oturma açısını uygulamada algılama ve gösterme yeteneği diyebiliriz. Pozisyonunuz uzun süredir değişmediyse, rahatlamak için boynunuzu hareket ettirebileceğiniz bir ritim elde edeceksiniz.

Ayrıca, size güvenli bir dinleme hacmi ve önerilen bir dinleme süresi hakkında tavsiyelerde bulunacak bir ses analizi özelliği de bulunmakta. Last, egzersiz yaparken dinlediğiniz şeyi otomatik olarak daha güçlü ve daha net hale getiren Motion Beat Modu olarak karşımıza çıkıyor.

Ses özellikleri için, Aktif Gürültü Önleme’nin eklenmesi, önemli yükseltmelerden biri diyebiliriz. Huami, hibrit dijital uyarlanabilir gürültü azaltma ve pasif ses yalıtımı kombinasyonu ile gürültünün 40dB’ye kadar azaltılabileceğini iddia ediyor.

PowerBuds Pro’nun dört gürültü engelleme modu bulunuyor: iç mekan, seyahat, spor/antrenman ve ortamınıza göre otomatik olarak ayarlanan uyarlanabilir mod. Ayrıca, etrafınızdaki dünyayı duymanızı sağlayan, Huami’nin Şeffaflık Modu’nu üstlendiği Thru Modu da var.

Kulakiçi kulaklıklar, iki adet çift hüzmelemeli dijital mikrofon ve bir çağrı alma dijital mikrofonundan oluşan toplam altı mikrofona (her birinde üç adet) sahip. Bir AI arama gürültü azaltma algoritması, rüzgar gürültüsünü 40 dB’ye kadar ve çevre gürültüsünü 35 db’ye kadar azaltmaya yardımcı oluyor.

PowerBuds Pro, akıllı kulak içi algılama özelliğine sahip (kulaklıkları çıkarıp taktığınızda otomatik duraklatma ve oynatma). Dokunmatik kontrolleri destekliyor ve telefonunuzdaki sesli asistanla da çalışıyor. Bağlantı hızlı (sadece kılıfı açmanız telefonunuzla eşleşmelerini sağlar) ancak ilk kurulum Zepp uygulaması aracılığıyla bağlanmanızı gerektiriyor. Huami, bir OTA güncellemesinin Google Fast Pair için destek getireceğini söylüyor.

Kulaklıklar, kılıfla birlikte 30 saate kadar pil ömrüne sahip. Kulaklıklar, ANC kapalıyken 9 saate kadar dayanıyor, ancak ANC’yi açtığınızda bu süre 5 saat 45 dakikaya düşüyor. Bu sayı, aramalar için ve ANC açıkken 3 saat 30 dakikaya düşüyr. Her kulaklıktaki pil kapasitesi 68mAh, kasanınki ise 510mAh. Kasa USB-C üzerinden şarj oluyor ve şarj süresi 2,5 saat sürüyor. Amazfit PowerBuds Pro’nun fiyatı 149,99 dolar ve Frost White adı verilen tek bir renkle satışa sunuldu.