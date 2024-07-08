Amazon Alexa Echo Spot Görücüye Çıktı!

Amazon, Echo Spot’u Alexa cihaz serisinde tanıttı. Bu komodinler veya masalar için özel olarak tasarlanmış minyatür akıllı ekran, özellikle özelleştirilebilir akıllı bir çalar saat olarak öne çıkıyor.

Echo Spot’un en dikkat çeken özelliği, 2,83 inçlik dokunmatik ekranı diyebiliriz. Yeni yarı dairesel tasarımı, önceki modelin kalın çerçeveli ekranına göre daha modern bir görünüm sunuyor. Ekran, kullanıcıların saat ve tarih bilgisine tek bir bakışta ulaşmasını sağlarken çeşitli saat yüzleriyle kişiselleştirilebiliyor.

Amazon, alarmlar, müzik çalma ve hava durumu gibi temel işlevler için özel görseller ekledi. Bu görseller arasında hava durumuna bağlı olarak değişen güneş, fırtına bulutları ve kar tanesi gibi çizimler bulunur. Ayrıca kullanıcılar, altı farklı renk seçeneğiyle kullanıcı arayüzünü kişiselleştirebilirler: turuncu, mor, macenta, limon yeşili, turkuaz ve mavi.

Echo Spot’un altında, 1,73 inçlik bir hoparlör bulunuyor, bu hoparlör 5. Nesil Echo Dot ve Echo Dot with Clock modelleriyle aynı. Dahili mikrofonlar sayesinde kullanıcılar, Alexa’yı sesli komutlarla etkileşime sokabilirler. Cihazın üstünde bulunan ses kontrol düğmelerinin arasına yerleştirilmiş bir mikrofon sessize alma düğmesi de mevcut.

Gizlilik odaklı kullanıcılar için Echo Spot’ta kamera bulunmuyor, ayrıca ses kayıtları Alexa uygulaması aracılığıyla kolayca silinebiliyor. Cihaz ayrıca kullanıcıların alarmları dokunarak kapatmasını sağlayan bir hareket sensörüne de sahip.

Amazon, Echo Spot’u odaklanmış ve özelleştirilebilir bir akıllı çalar saat olarak konumlandırıyor. Ürün, genel amaçlı bir cihaz olmak yerine belirli bir işlev için tasarlanmış. Echo Spot’un fiyatı 79,99 dolar olarak belirlenmiş olup, Prime üyeleri 17 Temmuz 2024 tarihine kadar sürecek olan Prime Day indiriminden yararlanarak 44,99 dolara satın alabilirler.