Amazon Artık Ne Yediğinizi de Bilmek İstiyor!

Evinizden ve sizlerden bilgi toplamak için her türlü icadı yaratmakta geri durmayan Amazon’dan akıllı buzdolabı geliyor. Söylentilere göre amazon bu buzdolabının üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Akıllı buzdolabı alışveriş alışkanlıklarınızı takip edebilecek, yemek tercihlerinizi tahmin edebilecek ve size beslenme tavsiyeleri verebilecek.



Insider’ın salı gün yayınladığı habere göre yeni dolap Amazon’un kasiyersiz kasalarında kullandığı bilgisayar vizyonu teknolojisinden faydalanacak. Otomatik tarama kullanarak, cihaz dolabınızda ne kadar gıda kaldığını, hangi gıdaların son kullanma tarihlerinin geçtiğini ve son olarak hangi gıdaların azaldığını size söyleyecek.



Son zamanlarda kendi teknolojik aletlerini üretmekte olan Amazon, söylentilere göre buzdolabı için birden fazla beyaz eşya deviyle görüşme halinde. Amazon’un beyaz eşya pazarına bu tarz bir girişi onu Samsung, LG ve General Electric gibi büyük şirketlerle rekabet içine sokabilir. Unutmayın ki Amazon kendi sitesinden bütün bu markaların ürünlerini satıyor.



Amazonun belki de bütün ürettiği cihazlarda olduğu gibi aslında bu buzdolabıda data toplamak üzerine dizayn edilmiş başka bir araç. Şirketin her sene düzenlediği eylül donanım etkinliğinde; kaydeden, takip eden ve kullanıcınların davranışlarını inceleyen Astro ürününün sunumu yapılmıştı. Bu mobil ev asistanı evinizin zemin yapısını ve bütün odaları hafızasına kaydedebiliyor.



