Ana SayfaTeknoloji HaberleriAmazon, gelecekteki kuantum bilgi işlem planları için elmas yetiştiriyor

Amazon, gelecekteki kuantum bilgi işlem planları için elmas yetiştiriyor

Kuantum hesaplama, kuantum fiziğindeki aynı anda iki yerde bulunabilen atom altı parçacıkların ilkesini kullanıyor. Bu, kuantum sistemlerinin teorik olarak mevcut süper bilgisayar neslinin herhangi birinden çok daha güçlü olduğu anlamına geliyor. Böylece, bu yeni elmaslar, kübitlerde depolanan bilgileri ağlar aracılığıyla iletmek için sinyal tekrarlayıcılar yapmak için kullanılacak.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
16
amazon-elmas

Vivo X Flip’in Resmi Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Vivo X Flip'in bu ay Vivo X Fold 2 ve Vivo Pad 2 ile birlikte...

Amazon, kuantum hesaplama ve ağ oluşturma konusundaki gelecek planları için elmas satın almak istiyor. Şirket, bu hamle için bir elmas madencisi ile birlikte çalışıyor, işte tüm detaylar burada.

E-ticaret şirketi, değerli taşı laboratuvar koşullarında geliştirmek için bilinen madenciler De Beers ile ortaklık kuruyor. Bu elmaslar, sözde kuantum hesaplama ve ağ oluşturma hızlarını artırmak için kullanılacak.

Proje, AWS (Amazon Web Services) bulut hizmetinin bir parçası olarak teknoloji devinin Kuantum Ağ İletişim Merkezi tarafından yürütülüyor. Şimdi, De Beers’in Element Six bölümü, kuantum ağ hızlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için bu elmasları büyütmekten sorumlu.

amazon-elmas

Bu arada kuantum hesaplamanın tipik olarak bilgi işlem teknolojisindeki bir sonraki adım olduğuna inanılıyor. Geleneksel ikili sistemden farklı olarak bu teknoloji, mevcut tüm dijital teknolojilerimizin temelini oluşturan yepyeni bir hesaplama yöntemi sunuyır.

Ayrıca standart fiber optik altyapısı da bu teknolojiye ayak uyduracak kadar hızlı değil. Bu nedenle Amazon, elmas gibi farklı malzemeleri kullanarak sorunu çözmeye çalışıyor. Element Six, görünüşe göre bir yılda bu elmas bileşenlerden yaklaşık 2 milyon üretecek.

-- Reklam --

Lenovo Dört Ekran Destekli Xiaoxin Mini PC’yi Tanıttı!

Lenovo kısa süre önce, kompakt ancak yüksek performanslı bir cihaz olan Xiaoxin Mini PC'nin yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Xiaoxin...
Önceki İçerik
Vivo X Flip’in Resmi Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Sonraki İçerik
Xiaomi 13 Ultra, USB 3.0 Desteği İle Geliyor!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021