Amazon, gelecekteki kuantum bilgi işlem planları için elmas yetiştiriyor

Amazon, kuantum hesaplama ve ağ oluşturma konusundaki gelecek planları için elmas satın almak istiyor. Şirket, bu hamle için bir elmas madencisi ile birlikte çalışıyor, işte tüm detaylar burada.

E-ticaret şirketi, değerli taşı laboratuvar koşullarında geliştirmek için bilinen madenciler De Beers ile ortaklık kuruyor. Bu elmaslar, sözde kuantum hesaplama ve ağ oluşturma hızlarını artırmak için kullanılacak.

Proje, AWS (Amazon Web Services) bulut hizmetinin bir parçası olarak teknoloji devinin Kuantum Ağ İletişim Merkezi tarafından yürütülüyor. Şimdi, De Beers’in Element Six bölümü, kuantum ağ hızlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için bu elmasları büyütmekten sorumlu.

Bu arada kuantum hesaplamanın tipik olarak bilgi işlem teknolojisindeki bir sonraki adım olduğuna inanılıyor. Geleneksel ikili sistemden farklı olarak bu teknoloji, mevcut tüm dijital teknolojilerimizin temelini oluşturan yepyeni bir hesaplama yöntemi sunuyır.

Ayrıca standart fiber optik altyapısı da bu teknolojiye ayak uyduracak kadar hızlı değil. Bu nedenle Amazon, elmas gibi farklı malzemeleri kullanarak sorunu çözmeye çalışıyor. Element Six, görünüşe göre bir yılda bu elmas bileşenlerden yaklaşık 2 milyon üretecek.