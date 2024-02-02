Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Amazon Yeni Yapay Zeka Alışveriş Asistanı Rufus’u Piyasaya Sürdü Teknoloji Haberleri Amazon Yeni Yapay Zeka Alışveriş Asistanı Rufus’u Piyasaya Sürdü Fatih Kuruçay 10 Görüntüleme

Amazon Perşembe günü yeni bir üretken yapay zeka alışveriş asistanı Rufus’u piyasaya sürdü. Sohbet robotu, Amazon’un ürün kataloğu, müşteri incelemeleri, topluluk soru-cevapları ve web genelindeki bilgiler üzerine eğitilmiştir. Şimdilik yalnızca sınırlı sayıda Amazon müşterisinin kullanımına sunuldu ancak önümüzdeki haftalarda genişletiliyor.

Rufus pek çok ürünle alakalı soruya cevap veriyor

Şirket, asistanı müşterilerin tüm alışveriş ihtiyaçları için tek adres olarak görüyor. Rufus, “Koşu ayakkabısı alırken nelere dikkat edilmeli?” gibi sorulara yanıt verebiliyor. Ayrıca “Bunlar dayanıklı mı?” gibi takip sorularına da yanıt verebilir.

Amazon, Rufus’tan kulaklık alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenler gibi ürün kategorileri hakkında genel tavsiyeler istemenizi öneriyor. Aynı zamanda belirli aktivitelere veya etkinliklere dayalı ürünler hakkında fikir vererek bağlamsal tavsiyeler de sağlayabilir. Diğer örnekler arasında ürün kategorilerini karşılaştırmasının istenmesi yer alıyor. Ayrıca özel zevkleri olan kişilere hediyeler önerebilir veya tatil için alışveriş önerilerinde bulunabilir.