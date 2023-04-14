Amazon yeni yapay zeka teknolojisi Bedrock ile ChatGPT’ye rakip oldu!

Yapay zeka teknolojileri interneti kasıp kavurmaya devam ediyor. ChatGPT şu anda yarışta lider ve rakiplerini önemli bir farkla geride bırakıyor. Bu arada Google gibi teknoloji şirketleri, OpenAI’nin yenilikçi teknolojisine yetişmek için var gücüyle çalışıyor. Amazon da bu kervana katıldı.

Amazon, yapay zeka alanında ilk adımını attı. Şirket, Amazon Web Services (AWS) platformunda, geliştiricilere metin ve görüntü oluşturmak için özelleştirilebilir yapay zeka araçları sağlamak üzere tasarlanmış yeni bir bulut hizmeti olan Bedrock’un lansmanını duyurdu.

Hizmet, OpenAI’nin ChatGPT ve DALL-E 2’ye bulut tabanlı bir alternatif sunmak üzere tasarlandı ve üretken yapay zeka modellerini kullanarak uygulamalar oluşturmak isteyen işletmelere ve geliştiricilere hitap ediyor.

Bedrock, AWS müşterilerinin yazma, sohbet botları oluşturma, metni özetleme ve metin istemlerine göre görüntüleri sınıflandırma gibi çeşitli görevler için bir dizi yapay zeka modeline erişmesini sağlıyor.

Amazon’un Titan’ı da dahil olmak üzere çeşitli temel modellerin yanı sıra yeni başlayanların modellerini sunuyor. Bunlar arasında, Google destekli bir ChatGPT rakibi olan Anthropic’ten Claude, AI21’in Avrupa dillerinde uzmanlaşmış bir dil modeli olan Jurassic-2; ve popüler bir açık kaynak görüntü oluşturucu olan Stable Diffusion da yer alıyor.

Gizlilik endişelerini gidermek için Amazon, modelleri eğitmek üzere kullanıcı girdisini kullanmayacağını belirtti. Bu, hassas verileri giren işletmelerin Bedrock hizmetlerini kullanırken veri gizliliğini koruyabilmelerini sağlıyor. Şirketin çeşitli AI modelleri sağlamaya odaklanması, müşterilere ihtiyaçları için doğru aracı seçme konusunda daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor.