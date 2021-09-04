Amazon Yine Bir Şeyler Peşinde: Yeni Nesil Televizyon Teknolojisi Geliyor! Her Evde Zorunlu Olabilir!

Pek çok zaman kendine has bir tarzda ilerleme yaratan Amazon, özellikle insanların güncel ihtiyaçlarına çözüm üretmek için hizmet sunuyor. Dünyanın en büyük e ticaret mağazası olmasıyla birlikte kalitesini daha da yükselten ve büyük ticari hacme sahip olarak her türlü ürünün satışını yapan mağaza, şimdi de sıfırdan bir marka üretiyor. Televizyon konusunda gelişmiş bir teknolojiyle ilerleyen marka, özellikle Busines Insider dergisi üzerinde yer alan habere göre çok ilerliyor.

Amazon tarafından önümüzdeki ay yeni bir marka çıkıyor ve Alexa desteği içerecek olan bu ürün oldukça güçlü bir teknoloji ile geliyor. Akıllı ev teknolojisiyle ilerleyecek olan bu televizyon, ABD üzerinde müşterilerin beğenisine sunulacak. Ayrıca yakın bir zaman içerisinde Avrupa tarafına da gelme ihtimali çok yüksek diyebiliriz. Bu yüzden bu cihazlarla ilgili olarak değişimin tamamını kendi içimizde değerlendirebiliyoruz.

Amazonun Gizli Hamleleri Yolda!

Amazon bir süredir yeni nesil teknolojileri konusunda çalışmalara devam ediyor. Bu yüzden de alternatif bir yapıda ilerleyen ve Amazon Basics ismiyle yenilenen bir çalışma ile kendine has teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Bu yüzden de arayışların tamamını ön plana çıkarıyor. Televizyon teknolojisi ise çok daha farklı bir kafa yapısı ile karşımıza çıkıyor aslında. Çünkü hem akıllı teknolojilerin tamamını içeriyor hem de bu konuda sürekli geliştirilebilecek bir yapıda ilerliyor. Bu yüzden de kendimize dair arayışların hepsini buradan görebiliyoruz.

Ekim Ayında Yayına Hazır!

Cihazlar Ekim ayında satışa hazır bir şekilde ön plana çıkacak ve bu şekilde çok daha fazla kişiye erişmiş olacaklar. Bu yüzden hem online sipariş konusunda hem de markanın kendine has tarzı konusunda ilerleme yaşanması için bu yeni nesil televizyonların tamamını ortaya çıkarıyoruz. Gelin sizler de bu konuya ortak olun. Zira yakın zamanda ülkemize gelmesi dahi düşünülen bu ürünler için pek çok desteği online olarak büyütebilir ve incelemeye başlayabiliriz.

AmazonBasics TV üzerinde yeni bir teknoloji ile ilerleyeceği için zaman kaybetmeyin ve sizler de geleneksel seçenekleri buradan yürütmeye başlayın.