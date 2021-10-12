Amazon’dan yeni çalışma politikası : Ekip Liderleri Karar verecek

Amazon CEO’su Andy Jassy, ​​Pazartesi günü çalışanlarına evden çalışma politikalarındaki bir değişikliği özetleyen bir e-posta gönderdi. Amazon;2022 Ocak ayına kadar çalışanların haftada üç gün ofiste ve haftanın iki günü ise uzaktan bağlanmaları şeklinde karar almıştı. Amazon, çalışanların ofislerine geri dönmesi için 2022 Ocak ayını belirlenmişti. Andy Jassy tarafından atılan maile göre yeni bir politika belirlenmiş görünüyor. Yeni çalışma politikası kapsamında çalışanların ofise ne sıklıkla gelmesi gerektiğine ekip liderlerinin karar vereceği söylendi.

Jassy, ​​çalışanların planları hakkında 3 Ocak’tan önce ekip liderlerinden haber almayı beklemeleri gerektiğini söylüyor. Ancak Jassy’ye göre, “Çalışanlarımızın bir gün önceden haber vermek üzere bir toplantı için ofis merkezlerine yeterince yakın olmasını istiyoruz”. Çalışanlar ayrıca, çalıştıkları ülkede çalıştıkları sürece, yılda dört haftaya kadar tamamen uzaktan çalışabilecekler.

Bu değişiklikler yalnızca ofis çalışanları için geçerlidir; şirketin ambar çalışanları, sürücüleri, AWS veri merkezi çalışanları, perakende çalışanları ve cihaz geliştiren çalışanları dahil olmak üzere diğer çalışanların zamanlamaları o kadar esnek olmayacaktır.

Amazon, COVID-19 salgınıyla ilgili belirsizlikler nedeniyle çalışanlarını ofise geri getirme planlarını yakın zamanda revize eden tek şirket değil. Ağustos ayında hem Apple hem de Google, ofise zorunlu dönüşlerini Ocak 2022’ye itti. Eylül ayında Microsoft bir adım daha ileri giderek ofisinin yeniden açılmasını süresiz olarak erteleme kararı almıştı.