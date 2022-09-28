Amazon’un yeni Echo Dot hoparlörleri Tanıtıldı – Eero Wi-Fi menzil genişletici özelliği geldi

Bugün, 2022 Cihazlar ve Hizmetler Etkinliğinde (2022 Devices & Services Event) Amazon pek çok yeni ürününü tanıttı: Not alabileceğiniz ekran kalemi donanımlı bir Kindle, uyku izlemeli bir çalar saat ve yepyeni QLED Fire TV’ler. Ancak bir duyuru özellikle şaşırtıcıydı: yeni Echo Dot hoparlörler geliyor ve nesilden nesile oldukça önemli bazı yükseltmeleri içeriyor.

Amazon, standart Echo Dot‘un, saat donanımlı versiyonun ve Echo Dot Kids‘in yeni versiyonlarını duyurdu. Yeni cihazlar eskileriyle aynı boyutta ancak Amazon, daha büyük bir ses sürücüsü sayesinde daha iyi ses vaat ediyor. Bunun da ötesinde, yakında çıkacak olan Dot hoparlörler, müziği çalmak veya duraklatmak için hoparlöre dokunmak gibi jest tabanlı kontrolleri etkinleştiren yerleşik ivmeölçerlere sahip olacak. Yeni hoparlörlerde ayrıca, komut verildiğinde size iç mekan sıcaklığını söylemelerine ve uyumlu akıllı termostatların evinizdeki sıcaklığı daha doğru bir şekilde kontrol etmesine yardımcı olacak yerleşik termometreler bulunur.

En önemlisi, yine de, yeni hoparlörler, Eero sahipleri için büyük bir kazanç olan Eero Wi-Fi menzil genişleticiler olarak işlev görmelerine izin veren bir donanıma sahip olacak. Görünüşe göre dördüncü nesil Echo ve Echo Dot hoparlörler de gerekli donanıma sahip: Amazon, bu cihazların yakın gelecekte bir yazılım güncellemesiyle aynı işlevselliği kazanacağını söylüyor. Uyumlu Echo hoparlörleri, güncellemeyi 20 Ekim’den itibaren görecek, Dots ise “önümüzdeki aylarda” alacak. En yeni Echo Dot, 50 $ perakende satış fiyatına sahip ve Amazon, bugünden itibaren ön siparişe açık olacağını söylüyor.

Güncellenen Dot with Clock, temel hava durumu raporları ve oynattığınız medya hakkında bilgiler dahil olmak üzere ek bilgi türlerini gösterebilen daha sağlam bir nokta vuruşlu ekrana sahiptir. Medya özelliği biraz hantal görünüyor – ekran çok düşük çözünürlüklü ve şarkı isimleri yavaş ilerliyor – ancak görsel hava durumu raporları almak sağlam bir yükseltme gibi görünüyor. Saatli yeni Echo Dot 60 dolara satışa çıkacak ve yeni standart Dot gibi bugün ön sipariş için hazır olmalı.

Son olarak, Amazon iki yeni Echo Dot Kids tasarımı sunuyor: mor bir ejderha ve özellikle sevimli bir yeşil baykuş. İki yeni tasarım, mevcut panda ve kaplan renk gruplarına katılıyor ve aynı 60 dolara perakende satış fiyatına sahip olacak. Amazon, gelecek ay siparişe hazır olacaklarını söylüyor.