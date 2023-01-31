Ambrane, Devasa 40.000mAh Powerbank’i Satışa Sundu!

Hintli aksesuar üreticisi Ambrane, hızlı şarj desteğine sahip yüksek kapasiteli bir güç bankası olan Stylo Boost Powerbank‘i piyasaya sürdü. Ambrane Stylo Boost, 40.000 mAh lityum-polimer pil içeriyor ve bu pil, kullanıcıların cihazlarının pili bitmeden gün boyunca yetecek kadar güç sağlıyor.

Stylo Boost, 65 W’lık bir PD çıkışına sahip ve bu da ona hızlı şarj etme yeteneği sağlıyor. 65W PD çıkışı ile güç bankası, MacBook Pro gibi Type-C dizüstü bilgisayarları 2 saat 20 dakika gibi kısa bir sürede hızlı bir şekilde şarj edebilir. Ek olarak, 20W QC 3.0 çıkışı, iPhone veya Android cihazınızı yalnızca 30 dakikada %50’ye hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlıyor.

Yeni Ambrane güç bankası, iki USB-A bağlantı noktası ve bir USB-C bağlantı noktasından oluşan üç çıkış bağlantı noktasıyla birlikte geliyor. Bu, kullanıcıların aynı anda birden fazla cihazı şarj etmesine olanak tanıyor. Hızlı şarj iki yönlü bir sistemdir çünkü güç bankasının kendisi 60W hızlı şarj girişi bağlantı noktası sayesinde hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

Stylo Boost, hızlı şarj etme özelliklerine ek olarak birinci sınıf, mat metalik bir kaplamaya sahip ve dayanıklı ABS plastikten yapılmış. Ayrıca, güvenilir ve güvenli şarj sağlayan 12 katmanlı işlemci korumasına sahip. LED göstergeler, güç bankasının pil ömrünü takip etmeyi kolaylaştırıypr, böylece her zaman bilgi sahibi oluyorsunuz. Cihazın fiyatı ise 49 dolar.