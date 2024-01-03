Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri AMD RX 7700M ve RX 7800M Yakında Geliyor Teknoloji Haberleri AMD RX 7700M ve RX 7800M Yakında Geliyor Fatih Kuruçay 8 Görüntüleme 0

Twitter üzerinde paylaşılan AMD sevkiyat raporları, beklenen iki yeni mobil GPU’nun, RX 7700M ve RX 7800M’nin yolda olduğunu gösteriyor. Raporlar, duyurulmamış “Cuarzo Verde” GPU’lara işaret ediyor ve bu GPU’ların Navi 32 çipinden güç alacağı düşünülüyor. Şu an için masaüstü kartlarında kullanılan Navi 32 çipinin dizüstü bilgisayarlar için özel olarak geliştirilmiş bir versiyonu olan “Cuarzo Verde” modellerinin, RX 7700M ve RX 7800M olarak adlandırılması bekleniyor.

AMD RX 7700M Navi 32 çipinden güç alıyor

RX 7700M, fiyat/performans açısından oyuncu bilgisayarları için çekici bir seçenek sunabilirken, RX 7800M’nin ise Nvidia RTX 4080 ile rekabet edebilecek üst düzey performans sağlaması bekleniyor. Henüz AMD tarafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da, sevkiyat raporları RX 7700M ve 7800M’nin CES 2024 etkinliğinde tanıtılacağına işaret ediyor.