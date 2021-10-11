AMD Ryzen 7000 İşlemciler Yolda!

HP, AMD Ryzen 7000 serisi işlemcilerle ilgili bazı önemli ayrıntıları az önce açıkladı. Şirketten yakın zamanda yapılan bir liste; Team Red’den gelecek yeni nesil işlemci serisinin 2022’nin başlarında piyasaya sürülebileceğini ima etti.

Amerikan PC üreticisinin listesi, Ryzen 7000 serisi işlemcilere sahip; bir çift AIO (Hepsi Bir Arada) masaüstü sistemini gözler önüne seriyor. Bu AIO PC’ler, Starry White ve Starry Forest’ta 24 inç veya 27 inç modellerde geliyor.

AMD’nin yanı sıra, bu sistemlerin en yeni Alder Lake serisi olan Intel’in 12. Nesil Core i7 işlemcilerine de sahip olacağını belirtelim. Bu temelde Ryzen 7000 serisinin varlığını doğrularken, listede yine de bir yazım hatası olabilir.

Bununla birlikte, henüz duyurulmamış teknolojiyi ortaya çıkaran listeler nadir görülen bir durum değil. Ryzen 7000 serisi işlemcilerle ilgili detaylar şu anda bilinmese de; gelecek nesil işlemcilerin büyük olasılıkla Zen 4 mimarisine dayandığını varsayabiliriz.