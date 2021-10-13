Windows 11’in İlk Güncellemesi AMD İşlemcilerinin Performansını Düşürdü.

Geçen hafta AMD’den yapılan uyarıya göre çiplerin performansı Windows 11’de düşmüş durumda. En son windows güncellemesi ise buna hiç yardımcı olmadı ve performansı daha kötü duruma getirdi. TechPowerUp’ın haberine göre dün yapılan Windows güncellemesinden sonra çiplerin gecikme süresi hayli artmış durumda bu da kötü performans demek oluyor.



AMD ve Microsoft, Ryzen işlemcilerine ait iki problem bulmuş durumda. Şu anda Windows 11, L3 önbelleğinin gecikme hızını üçe katlıyor ve bazı oyunlarda performansı %15 oranında düşürüyor. İkinci problem ise Amd’nin tercih ettiği çekirdek teknolojisi. Bu teknoloji iş parçacıklarını (thread) işlemci üzerindeki en hızlı çekirdeğe iletiyor. Açıklamaya göre ikinci problem işlemci odaklı programlar ya da oyunlarda performans düşüşüne neden olabilir.



TechPowerUp L3 önbelleğinin gecikme süresini Ryzen 7 2700x kullanarak ölçtü ve 10ns olarak belirledi fakat bu sayı Windows 11’de gerileyerek 17ns’yi buldu. TechPowerUp‘ın açıklaması şöyle oldu: ” 12 Ekim güncellemesiyle her şey daha kötü oldu. Salı günü yapılan güncelleme gecikme sürelerini 31.9ns’ye kadar geriletti.”



İki Ryzen problemi için güncellemeler yolda. Ay sonuna doğru gelecek olan güncellemeler yüksek ihtimalle çözüme kavuşacak. Söylentiler 19 ekimi işaret ediyor. Tercih edilen çekirdek probleminin ise AMD sürücüsü ile sonuca bağlanması bekleniyor.



Bu kadar zamandan sonra bile Windows 11’in böyle hatalarla tüketici karşısına geçmesi biraz şaşkınlık verici. Microsoft’un bu işletim sisteminde desteklediği işlemci sayısının azlığı düşünüldüğünde durum daha da vahim. Yeni işletim sistemlerinde ufak tefek hatalar her zaman olur ama bu kadar performans düşürücü sorunlar çok daha önceden testlerde ortaya çıkmalıydı. Ne olursa olsun problemlerin çözüme kavuşacak olması mutluluk verici. Bu durumdan ötürü sıkıntı yaşayan insanlar güncelleme için çok fazla beklemek zorunda kalmayacak.