AMD Yeni RX 6000M Ekran Kartı Serisini Tanıttı!

Ekran kartı diyince akla gelen markalardan biri olan AMD yeni Radeon RX 6000M serisi erkan kartı modellerini resmi olarak tanıttı. Computex 2021 etkinliğinde duyurulan yeni mobil grafik kartları dizüstü bilgisayarlar için en yeni ve en güçlü grafik kartları olarak lanse edildi. Yeni RX 6000M serisi kartlar 40 işlem birimine ve 12 GB video belleğine sahip.

Ayrıca serinin içerisinde 36 CU ve 10 GB VRAM‘e sahip olan RX 6700M ve 28 CU 8 GB VRAM‘li 6600M modelleri de yer alıyor. Her üç model ekran kartıda, ışın izleme (DXR) ve gecikmeleri azaltmak için GPU içerisinde sırasıyla 96, 80 ve 32 MB Infinity Cache özellikleri bulunuyor. RX 6800M‘e baktığımızda 120 fps‘de 1440p oyun oynatabiliyor. RX 6700M ise, 100 fps‘de 1440p oyun oynatabilirken, RX 6600M ise 100 fps‘de 1080p oyun kalitesi sunuyor.

AMD, Radeon serisi bu yeni mobil grafik kartlarının yanı sıra aynı zamanda AMD Ryzen CPU, GPU ve FreeSync diğer özelliklerle geliştirilmiş olan yeni Advantage Design Framework dizüstü bilgisayarlarını da duyurdu. ASUS ROG Strix G15/G17 modeli olmak üzere yeni Radeon RX 6800M, Ryzen 5900X ve diğer AMD teknolojilerini içerisinde barındıran dizüstü bilgisayarlar Haziran ayı içerisinde satışa sunulacak.

Şirket ayrıca son zamanlarda sızıntısı yapılan yeni FidelityFX Süper Çözünürlük özelliğini de duyurdu. Nvidia‘nın DLSS teknolojisin karşı geliştirilen yeni FSR teknolojisi görüntü kalitesini korurken oyunculara FPS kaybı yaşatmıyor. Bununla birlikte FSR teknolojisi hiçbir özel donanım gerektirmeden RX 6000, 5000, 500 ve Vega serisinin yanı sıra Nvidia GPU‘ları dahil olmak üzere çoğu GPU’da çalışabiliyor. Birden çok katmanda sunulan FSR teknolojisinin ultra, dengeli ve performans ön ayarları bulunacak.

Şirket bu duyurunun yanında bir de yeni DIY pazarı için APU duyurusu yaptı. Ryzen 7 5700G ve Ryzen 5 5600G olarak sunulan yeni CPU‘lar içerisinde yeni Zen 3 CPU çekirdeklerine sahip. Ayrıca işlemcilere entegre edilmiş Radeon grafik kartıda bulunuyor. Yeni Ryzen 7 5700G 359 dolar, Ryzen 5 5600G ise 259 dolar fiyat etiketiyle birlikte 5 Ağustos‘tan itibaren satışa sunulacak.