AMD’nin Ryzen 7000 Lansmanı Sansasyon Yarattı!

AMD, Ryzen 7000 işlemcilerine odaklanan bir etkinliği tamamladı. AMD ve Intel arasındaki savaş 2022’de şiddetli olmaya devam ediyor ve AMD, yeni nesil işlemcileriyle Intel’i sonuna kadar yenecek gibi görünüyor.

En iyi işlemciler listesinde en üst sıralarda yer almak için verilen savaş, yıllardır olduğundan daha rekabetçi bir hale bürünüyor. Ryzen 7000’deki DDR5 ve PCIe 5.0 gibi yeni özellikler ve Intel’in hibrit mimariler için devam eden baskısı ile AMD’nin Ryzen 7000 lansmanı, bir sonraki CPU çağının nasıl oynayacağına dair ilk bakışımızı sunuyor.

AMD, 29 Ağustos’ta Together We Advance PCs etkinliğine ev sahipliği yaptı. Şirket, etkinliği bir blog yazısı aracılığıyla duyurdu ve AMD CEO’su Lisa Su ve Baş Teknoloji Sorumlusu Mark Papermaster tarafından yönetildi. Etkinlik, AMD’nin YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı, ancak alttaki gömülü video aracılığıyla tekrarını izleyebilirsiniz.

Genel olarak AMD, yeni işlemcilerinin önceki nesle göre %57’ye kadar daha hızlı olduğunu söylüyor. Şirket ayrıca 300 dolarlık Ryzen 5 5600X’in Intel’in 600 dolarlık Core i9-12900K’sını oyun alanında ortalama %11’lik bir gelişme ile yenebileceğini iddia etti. Özellikle bu yeni fiyatlandırma planı, endüstri ve AMD’nin Intel’e karşı savaşı için büyük bir fırsat.

Dört işlemci, AMD’nin dört yonga seti ile desteklediği yeni AM5 soketini tanıtıyor. X670 ve X670 Extreme yonga setleri 27 Eylül‘de işlemcilerle birlikte piyasaya çıkacak, B650 ve B650 Extreme seçenekleri ise Ekim ayının sonlarında gelecek.