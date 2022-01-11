AMD’nin Yeni Güçlü İşlemcisi Sızdırıldı!

AMD’nin yeni bir EPYC işlemci serisi var. Zen 4 mimarisine dayalı olarak; yakında çıkacak olan Genoa sunucu CPU’ları 96’ya kadar çekirdeği destekleyecek ve büyük miktarda güç gerektirecek.

Geçen haftadan sızdırılan bir fotoğrafın ardından; artık yeni Cenova işlemciler hakkında ek fotoğraflar ve çipin röntgeni de dahil olmak üzere daha fazla bilgiye sahibiz.

Çipin yeni fotoğrafları VideoCardz tarafından yayınlandı. Yeni AMD EPYC Zen 4 Genoa işlemcinin iki fotoğrafının yanı sıra; elimizde ayrıca bir X-ray ve AMD’nin resmi çizimi de var. İşlemcinin X ışınlı görüntüsü, AMD tarafından sunulan işleme ile tutarlı hale geliyor.

AMD’nin yakında çıkacak olan sunucu işlemcisi; Zen 3’ten Zen 4 mimarisine geçişi işaret ediyor ve beraberinde yepyeni bir soket getiriyor. AMD’nin aslında bu yıl için planladığı iki EPYC işlemcisi var. Hem Genoa hem de Bergamo’nun aynı yeni SP5 (LGA-6096) soketini kullandığı söyleniyor.

Bu AMD İşlemci Çok Daha Güçlü

Zen 4 Genoa işlemciye gelince, bu örnek serinin sunacağı en güçlü seçenek değil. İşlemci 16 çekirdeğe ve 3,7 GHz hızlandırma saatine sahip. Oldukça ağır bir 195W TDP’ye sahip, ancak bu, 400W’a kadar bir TDP’ye sahip olabilecek; en iyi Genoa işlemcilerle karşılaştırıldığında hiçbir şey.

İşlemcinin arkasında, her biri yaklaşık 1.520 pimli dört grup var. Mevcut nesil EPYC işlemcilerle (SP3 soketine dayanan) karşılaştırıldığında; yeni SP5 platformu 2.002 daha fazla ped sunuyor. AMD, her ikisi de önceki nesillere göre daha fazla bant genişliği gerektiren DDR5 belleği ve PCIe Gen 5.0’ı desteklemek için konektör sayısını artırmak zorunda kaldı.

AMD için yoğun bir yıl olacak. Şirket, AMD EPYC Zen 4 Genoa’nın bu yıl piyasaya sürülmek üzere yolda olduğunu ve ardından Bergamo’nun geldiğini doğruladı. 2023 veya 2024’te AMD, 7005 “Turin” kod adlı EPYC serisinin bir sonraki yinelemesini yayınlamayı planlıyor.