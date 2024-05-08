Bilindiği üzere Huawei uzun süredir ABD ambargolarına maruz kalıyor. Buna rağmen sektördeki payını artırmayı başaran markaya yeni yasaklar geliyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirtildiği üzere ambargolarda yeni düzenlemeler yapılacak. Bu düzenlemelerle Amerika Huawei ambargolarını artıyor; artık Intel ve Qualcomm da Huawei’ye çip satamayacak. Yeni düzenlemenin detayları içeriğimizde…

Amerika Huawei Ambargolarını Artırıyor!

ABD Ticaret Bakanlığı Huawei’ye uygulanan ambargo şartlarında yeni düzenlemelerin yapıldığını duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklama ile Huawei’ye yapılan ihracat lisanslarının bazılarının iptal edildiğini belirtti. Henüz hangi lisansların iptal edildiğine ilişkin bir bilgi bulunmuyor ancak özen izinlerle sağlanan 5G çipleri dışında kalan ihracat lisanslarının iptal edildiği söylenmekte. Bu yasakların kesinleşmesiyle birlikte Intel ve Qualcomm şirketleri artık Huawei’ye çip satışı yapamayacak.

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ABD’nin uyguladığı bu yeni ambargo politikası, Huawei’nin MateBook X’i piyasaya çıkarmasının ardından duyuruldu. Huawei MateBook X cihazında Intel işlemcisi kullanmıştı. Şu anda Amerika Huawei’ye modem çipleri, 5G destekli çip setleri ve Google Hizmetleri gibi pek çok ambargo uygulamakta ve bunlara yenilerini eklemeye çalışıyor.

Huawei 2019 yılından bu yana ABD ambargosu altında faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Amerika ambargoyu, Çin hükümeti ile ilişkili olduğunu belirterek ve ulusal güvenlik endişeleri sebebi ile uyguladığını belirtmekte. Ambargoları neticesinde Huawei güçlü Amerika şirketlerinin teknolojilerine erişemiyor.

Dünya devi Amerikalı çip şirketleri Intel ve Qualcomm 5G teknolojisi desteği bulunmayan bazı çiplerin Huawei’ye tedarik edilebilmesi için lisans almışlardı. Birtakım politikalara göre bu lisansların yenilenmesi gerekmekte idi. İlgili ABD bakanlığı bahse konu izin lisanslarını yenilemedi. Huawei’nin de bu teknolojilere erişimi tamamen kısıtlanmış oldu. Bahse konu çiplerin satışı durduruldu.

Çin Hükümeti ABD’yi Ekonomik Zorbalık Yapmakla Suçladı

Huawei kısıtlamaların artırılmasına ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı. Şirket zaten 2019’dan bu yana uygulanan ambargolara rağmen farklı çözüm alternatifleri ile üretimini gerçekleştirmeye çalışmakta. Huawei iç piyasadan istediği kalitede pek çok ürünü temin etse de çip konusunda henüz yetersiz ki bu yasaklar neticesinde marka büyük zorluklarla karşılaşabilir.

Amerika tarafından uygulanan pek çok kısıtlamayla mücadele etmeye çalışan Huawei, şimdiden sonra nasıl bir yol izleyecek merakla bekleniyor. İşlemci kısmında markanın şu andaki seçenekleri Huawei’nin Çin menşeli ortağı olan SMIC ve MediaTek denilebilir. Markanın bu kısıtlamalar karşında pes etmeyeceği muhakkak ancak bakalım nasıl bir açıklamada bulunacak.

ABD’nin yeni kısıtlamalarına karşı Huawei henüz bir açıklama yapmamış olsa da Çin hükümetinden yanıt gecikmedi. Hükümet ABD’nin “ekonomik zorbalık” yaptığını ve bu yasaklamaların kabul edilemez olduğunu belirtti.